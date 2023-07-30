У МЮ атака за 300 миллионов евро. Но четыре новичка забили меньше, чем Рэшфорд и Марсьяль

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сегодня, 18:22

Тен Хаг не получит Кейна и Мбаппе.

У Хёйлунда, Санчо, Антони и Маунта мало голов

У этой четверки 22 мяча в прошлом сезоне в национальных лигах, по 5,5 в среднем. А их трансферы обошлись МЮ в 314 миллионов евро без бонусов. Датчанин из «Аталанты» — нападающий Хёйлунд, хотел играть за «дьяволов», он болеет за знаменитый клуб с детства. Расмус убедил команду из Бергамо отказаться от переговоров с ПСЖ . МЮ отдает итальянцам 70 миллионов евро.

А за переход Холанда «горожане» заплатили 60 миллионов. Знаем о выплатах агенту и отцу Эрлинга, но норвежец был одним из героев Лиги чемпионов, забивал почти в каждом матче за «Боруссию» Д. А у перспективного датчанина Хёйлунда лишь 9 голов в 32 играх Серии А. Тен Хаг будет работать в окружении людей с низкой результативностью. А нужны голы, если предполагать рывок МЮ с Маунтом, который в прошлом сезоне забил 3 гола в АПЛ .

Марсьяль и Рэшфорд в сумме набили 23 гола в чемпионате, а у Антони и Санчо лишь 10 точных ударов. Это не герои ключевых матчей. В Севилье в полуфинале Лиги Европы оба появились в основе, но дальше прошел испанский клуб. Если в новом сезоне вингеры будут играть невыразительно, то в МЮ могут задуматься о прощании с игроками, ведь есть другие варианты в атаке.

Рэшфорд и Гарначо рассчитывают на место в основе

У Гарначо, фаната Роналду и напарника Месси по сборной, горячая кровь. Если 19-летнему игроку не понравится роль в МЮ , то Алехандро попросит об аренде. Клуб подстраховался, подписав с вингером контракт до 2028-го, но талант хочет играть в основе. Даже перехват Маунтом легендарной «семерки» «Юнайтед» может сказаться на поведении аргентинца. Но если Гарначо и Рэшфорд будут основными вингерами вместо Санчо и Антони, то зачем тем платить миллионы за тренировки?

Антони заявил, что МЮ должен бороться за победу в АПЛ . Но для этого нужен результативный футбол не только от Рэшфорда. Появление в команде центрального нападающего Хёйлунда – правильное решение, как и трансфер нового голкипера Онаны. Футбол камерунца критически важен для обновленной обороны команды. Но и Хёйлунд за 70 миллионов евро не пришел сидеть на скамейке. Поэтому Рэшфорда не будет в центре атаки, хотя Маркус может меняться с датчанином позициями.

Тен Хаг понимает, что Хёйлунд это не Холанд. Возможно, датчанин потратит время на адаптацию. Тогда поддержат люди, которые дольше в системе клуба. Но вряд ли Рэшфорд, Хёйлунд и Марсьяль это удачная основная тройка для Тен Хага. Обратите внимание, что даже француза Антони, хотя у него контракт на год, не выставили на трансфер. Манкунианцы потратили чертовски много денег, но не получили за 314 миллионов евро зрелую линию атаки с Маунтом как связующим звеном.

Перекос в атаке может погубить будущий сезон для МЮ

Новичок команды Онана это атакующий вратарь. Обыгрывает нападающих, часто рискованно покидает линию ворот и любит играть ногами. Тен Хаг хочет, чтобы команда была похожа на чемпионский «Аякс», но рискует получить коллектив, который плохо прессингует. В прошлом сезоне МЮ не давил высоко. Если на поле будет много атакующих игроков, вырастет нагрузка на Каземиро. Даже перевод Фернандеша в глубину поля не спасет.

Важны тактические нюансы. Гарначо удобнее играть слева, как и Рэшфорду. Антони и Санчо тогда конкуренты справа, но вся четверка в старте одновременно не появится. Эриксен тоже вряд ли рад роли запасного, Кристиан привык управлять целой командой. От Каземиро в итоге зависит слишком многое, так как Карлос это единственный разрушитель из шести хавбеков и форвардов оптимальной основы МЮ . Перебор в нападении, но с парадоксом – футболисты не самые результативные.

Даже Рэшфорд с 17 голами в АПЛ не является рекордсменом, потому что Холанд забил 36 раз, а Кейн 30. Но «шпоры» не отдали Харри в МЮ , хотя переговоры велись. Срыв большой для АПЛ сделки значит, что Тен Хаг переключается на запасные варианты, а это всегда опасно. У МЮ интересный состав, но пора сконцентрироваться на одной задаче. Возможно, уместно бросить силы на Лигу чемпионов, ведь Глейзерам нужна хорошая реклама клуба.

Суперзвёзды не придут без продажи клуба крутому инвестору

Бекхэм, который обычно дипломатичный и скучный в оценках, хорошенько прошелся по владельцам «красных дьяволов»:

Болельщики заждались продажи клуба. По мнению фанатов, МЮ не развивается при нынешних хозяевах. Когда теряешь поддержку трибун, особенно в таком клубе, то ее невероятно сложно вернуть.

Напомним, что шейхи платят Дэвиду 150 миллионов евро за рекламу Катара. Это заявление часть его работы. Катарские шейхи огорчены упрямством Глейзеров, МЮ не удалось выкупить. Поэтому подключили знаменитого Бекхэма с жестким заявлением. Достаточно поражений МЮ в новом сезоне, чтобы давление на Глейзеров выросло. Но американцы упрямо остаются, так что в клуб не пойдут элитные футболисты во имя долгожданного чемпионства.

Маунт ведь не новый Лэмпард. Хёйлунд похож на Сульшера, а не на второго Руни. Речь о составе за почти 1 миллиард евро, но одни игроки устали, как Каземиро и Варан, а другие пока не готовы снять «Манчестер Сити» с трона, вроде Гарначо, хотя это один из самых дорогих юниоров мира. Будет круто, если у Тен Хага получится создать мощную команду, но опасения нарастают.

С новым владельцем могли замахнуться на футболистов уровня Бруну Фернандеша. Но раз Кейн и Мбаппе не приедут, то придется довольствоваться местом в четверке. Хотя борьба будет жесткой, «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль» хотят вернуться в Лигу чемпионов.