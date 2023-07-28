Четыре года Карпин не побеждал Семака. У «Ростова» лучший шанс огорчить «Зенит»

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сегодня, 21:58

Пора покусать фаворита РПЛ .

Полезно узнать о «Ростове»

- У ростовчан была серия из 5 подряд домашних матчей против «Зенита» без поражений. У Карпина в разных клубах 10 побед или ничьих в 21 матче против петербуржцев. «Ростов» и их тренер переживали триумфы против «Зенита». Но Карпин не обыгрывал Семака четыре года. В семи последних матчах Валерий Георгиевич набрал два очка – 2 мировые и 5 поражений.

- Многие основные футболисты «Ростова» отдохнули на днях. В Кубке против «Рубина» сыграли молодые таланты команды. Но в меру опытный Тугарев выдал классный пас на Комарова, а форвард не подвел Карпина. У «Рубина» были подходы к воротам Песьякова, но в конечном итоге ростовчане получили две подряд победы на старте сезона.

- Малком считал «Ростов» и «Спартак» главными конкурентами «Зенита». Теперь бразильский вингер отправился в Саудовскую Аравию, но главный аргумент бывшего остается в силе. Карпин поставил «Ростову» игру, спокойнее многих в РПЛ работают без мяча, чем похожи на ЦСКА . «Зенит» не всегда в восторге, когда встречает подобных соперников.

- Летом «Ростов» не покинули Глебов, Уткин, Комличенко и Осипенко. Но есть запрет ФИФА на регистрацию новичков из-за проблем с оплатой трансфера Альмквиста. Иностранные банки отказываются принимать деньги от российского клуба. Теперь участие Мохеби, Ионова, Акбашева и Чернова в ближайших матчах под вопросом, хотя обещают исправить положение.

- В чем зацепка «Ростова»? Во-первых, Осипенко это один из лучших центральных защитников РПЛ , и Мелехин в порядке. Во-вторых, Уткин и Глебов умеют навязать борьбу в середине поля. Тугарев в неплохой форме, а Комличенко получает помощь от Голенкова. Егору нужно подтянуть реализацию, но моменты нападающий находит неплохо. «Зенит», когда нет Вендела и Малкома, может хуже реализовывать моменты, и в этом шанс для «Ростова».

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Терентьев, Мелехин, Осипенко, Поярков – Байрамян (Щетинин), Глебов, Уткин – Голенков (Комаров), Комличенко, Тугарев.

Полезно узнать о «Зените»

- У чемпионов буйное лето. Важные изменения коснутся всех линий. Приехал голкипер Адамов из «Сочи». Появился защитник Эракович из «Црвены Звезды». В центре поля наигрывают Ду Кейроса, но это вряд ли последний новичок, если уйдет Вендел. Малкома надо подменить – воодушевился Бакаев. Кассьерра и Сергеев могут получить конкурента, если «Зенит» подпишет центрфорврада.

- Невзирая на вынужденные перемены, вроде травмы защитника Родригао, «Зенит» стартовал с побед. Но в первом случае был дефицит ударов по воротам, а во втором «Ахмат» не оказал нужного сопротивления. У «Ростова» больше шансов навязать борьбу, ведь помним о «выездном синдроме» Семака. «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома. Даже против «Пари НН» не было голов до удаления у аутсайдера.

- Клаудиньо теперь ярко выраженный диспетчер команды. Появление сербского защитника Эраковича подталкивает Семака к игре в три центральных, ведь Ренан и Чистяков не смотрятся надежно в связке. Этот дуэт будет ошибаться. Ждём вратаря Кержакова против «Ростова», а если справа сыграет Фернандес, то возможен переход на «3-4-2-1». Получится тактика ЦСКА , но с атакующей природой.

- «Зенит» ждет зрелой игры от Сантоса и Мостового, чтобы сохранить один сыгранный фланг, потому что справа может быть новая связка Фернандеса и Бакаева, пока не подъедет именитый бразилец. Нерес из «Бенфики» не спешит в РПЛ , поиски продолжаются. В центре поля ищут напарника для Барриоса. Есть Ду Кейрос, Ерохин и Коваленко на выбор. Пока соперники не напрягли обновленный «Зенит», но они были слабее, чем «Ростов».

- Схема «4-2-3-1» нужна Семаку, чтобы держать мяч. Но тогда Чистякову и Барриосу нужно страховать подключения Фернандеса в атаку. Ветерана купили не для скамейки, Караваев в итоге может проиграть Марио место в основе. Пока незыблемыми смотрятся позиции Кассьерры в атаке, Матео начал создавать голы. Но для грамотного выхода на ударные позиции колумбийцу нужны напарники, Ерохин и Клаудиньо помогали ему в дебютных матчах.

Ориентировочный состав «Зенит» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев (Фернандес), Чистяков, Ренан, Сантос – Барриос, Ерохин (Кейрос) – Мостовой, Клаудиньо, Бакаев – Кассьерра.

Детали о противостоянии

- В чемпионате «Ростов» не обыгрывал «Зенит» более четырех лет. Победный гол в успешном домашнем матче за ростовчан забил еще болгарин Попов. Ту победу помнят только Глебов, Чернов и Песьяков. Можем констатировать, что у «Ростова» много изменений в составе за короткое время. У «Зенит» тоже другой состав, и новые чемпионы Семака часто огорчают Карпина.

- Хотя в пяти последних играх между командами три ничьи и лишь две победы «Зенита», даже в гостях бразильцы из Санкт-Петербурга могут забить «Ростову» много мячей. Бывший голкипер «Спартака» Песьяков старается подстраховать команду, но чаще фаворит забивает коллективу Карпина от двух мячей. Первая задача «Ростова» — надежно сыграть в защите.

- За прошлый чемпионат «Зенит» проиграл дважды: «Ахмату» и ЦСКА . Дома команда Карпина после внедрения «паспорта болельщика» выступает не так здорово, как в легендарных победных матчах против московских клубов. А гостевой «Зенит», хотя склонен к мировым, ведь 6 раз подписал их в прошлом сезоне на выезде, очень редко уступает на любом поле.

Прогноз «Соккер.ру»: во втором туре у многих фаворитов упрямые соперники. На старте сезона чемпиона поймать чуть проще. И хотя «Ростов» не разбежался, «Зенит» тоже не набрал финальную скорость. Поставим на некрупную победу Семака, допуская результативную ничью, если Карпин грамотно подберет тактику.