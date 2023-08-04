«Ахмат» и серия поражений, московское дерби, «Динамо» в Санкт-Петербурге. Превью 3-го тура РПЛ

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вчера, 13:56

Новые разгромы и продолжение серий.

«Краснодар» – «Пари НН»

- Лишь две команды не потеряли очков в двух турах РПЛ – это «Спартак» и «Краснодар». «Быки» уступили «красно-белым» в Кубке, зато до этого обыграли «Динамо», а в прошлые выходные забрали 3 очка в южном дерби с «Сочи». Кордоба продолжает забивать, Олусегун эффективен на заменах – а Ивич продолжает искать оптимальные сочетания для старта.

- В предстоящем матче «быкам» предстоит вскрывать насыщенную оборону – «Пари НН» по пропущенным мячам в пятерке лучших. Правда, и сами нижегородцы забивают по праздникам – 0 голов за 2 матча чемпионата. С «Уралом» команда Юрана сыграла в безголевую ничью, до этого – 0:2 с «Зенитом».

«Крылья Советов» – «Ростов»

- Веселье продолжается – если в первом круге самарцы в гостях обыграли «Ахмат», а в 1-м туре Кубка сенсационно уступили «Балтике» дома, то против «Динамо» выдали камбэк, забрав балл. По первому тайму «бело-голубые» смотрелись крайне уверенно – и заслуженно повели 3:1. Но «Крылья» смогли сыграть на слабостях москвичей – прошили Шунина на 74-й и 90+1-й минуте. Пока, несмотря на кадровые проблемы, есть ощущение, что голевая засуха миновала.

- В этом сезоне «Зенит» неожиданно споткнулся раньше обычного – уже во 2-м туре чемпионы потеряли очки. Опять чудеса характера проявили ростовчане. Дома команда умудряется избежать поражения от петербуржцев – помог пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Рубин» – «Спартак»

- 6 очков в 2 матчах чемпионата, победа над «Краснодаром» в Кубке – у «Спартака» убедительная статистика, но содержание оставляет вопросы. Много потерь, ощущается отсутствие топ-опорника – и победы есть, пока не пошли принципиальные противостояния с набравшими ход конкурентами. Стоит дождаться Рябчука и усиления в центр обороны.

- Пока «Рубин» только вспоминает об уровне РПЛ , казанцам стоит танцевать от соперника – с «Локомотивом» сыграли вничью, аналогичный результат с «Оренбургом», поражение от «Ростова». Со «Спартаком» при всех его недостатках будет крайне тяжело – и напряженный этап календаря на этом не закончится.

«Оренбург» – «Урал»

- Какое-то время оренбуржцы будут ехать на багаже Лички – пока Ярошик обживается в новом коллективе, южноуральцы уступают «Спартаку», получают 0:6 от ЦСКА и делят очки с «Рубином». Теперь матч с «Уралом» дома – соперник не настолько грозный, как москвичи, да и домашнее поле в помощь. Надо побеждать, чтобы получить импульс.

- Старт сезона для «шмелей» в любом случае отличный – уральцы обыграли ЦСКА и поделили очки с «Пари НН». Старт в Кубке – с поражения от «Локо», но это не так страшно. Теперь куда важнее закрепить успех в Оренбурге и подготовиться к тяжелому этапу календаря – 8 августа «Урал» примет «Ростов», а через 3 дня встретится уже со «Спартаком».

ЦСКА – «Локомотив»

- Московское дерби всегда интересно. В отличие от предыдущего сезона, «Локо» к нему может подходить с позиции силы. Результаты «армейцев» не отображают их кадровых проблем – есть разгром (6:0) «Оренбурга», трудовая победа над «Ахматом» в гостях. Но даже в чемпионате Федотову приходится выпускать молодых воспитанников Арбузова и Ермакова – резерва у ЦСКА нет.

- У «железнодорожников» пока не было серьезных соперников – «Урал» с «Факелом» они обыграли на классе, потеряли очки с «Рубином». На удивление результативен Тикнизян, да и Глушенков раздает ассисты. Правда, есть скрытая проблема – несмотря на отличную форму у Изидора, в старте регулярно выходит Дзюба. Он за 3 игры забил лишь раз. Возможно, Галактионов не хочет нагнетать обстановку – непонятно, как отреагирует Артём, если его усадят на скамейку.

«Балтика» – «Факел»

- Противостояние аутсайдеров – именно в таких определится положение команд в нижней части таблицы.

- «Балтийцы» проигрывают в РПЛ – зато в Кубке стартовали с победы. Но стоит смотреть и на статус соперников – «Спартак» имеет внушительный подбор исполнителей, сочинцы усилились. Воронежцы для «Балтики» — первый соперник в чемпионате, с которым возможно претендовать на очки.

- 3 поражения к ряду контрастируют с результатами «Факела», когда Евсеев только возглавил команду. Но этому есть и логическое объяснение – ушли сразу два лидера клуба: Акбашев и Гонгадзе. Оба делали погоду в атаке, так что без них ожидаемо стало сложнее.

«Зенит» – «Динамо»

- Тяжелое испытание предстоит «бело-голубым» — Личка не наладил игру в обороне, поэтому даже «Крылья» смогли забить им трижды. Годом ранее даже выстроенный Марцелом «Оренбург» получил от «Зенита» 8 мячей в Санкт-Петербурге, за «Динамо» на старте сезона – большие опасения.

- Новая кампания для чемпионов страны начинается противоречиво. Удалось дать «пощечину» ЦСКА подписанием Фернандеса, перехватить Коваленко, заработать на продаже Малкома, а Кассьерра наконец вспомнил о реализации. Но с Венделом сложились напряженные отношения, Клаудиньо тоже хочет уйти, а Кузяев – уже в «Гавре». Теперь еще и ничья с «Ростовом».

«Сочи» – «Ахмат»

- Даже при поражении от «Краснодара» две победы на старте позволяют сочинцам не отчаиваться – очки они доберут там, где обязаны это сделать. Да и новобранцы вливаются в основную обойму – тоже плюсик в карму.