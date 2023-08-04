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«Ахмат» и серия поражений, московское дерби, «Динамо» в Санкт-Петербурге. Превью 3-го тура РПЛ

вчера, 13:56
РПЛ

Новые разгромы и продолжение серий.

«Краснодар» – «Пари НН»

- Лишь две команды не потеряли очков в двух турах РПЛ – это «Спартак» и «Краснодар». «Быки» уступили «красно-белым» в Кубке, зато до этого обыграли «Динамо», а в прошлые выходные забрали 3 очка в южном дерби с «Сочи». Кордоба продолжает забивать, Олусегун эффективен на заменах – а Ивич продолжает искать оптимальные сочетания для старта.

- В предстоящем матче «быкам» предстоит вскрывать насыщенную оборону – «Пари НН» по пропущенным мячам в пятерке лучших. Правда, и сами нижегородцы забивают по праздникам – 0 голов за 2 матча чемпионата. С «Уралом» команда Юрана сыграла в безголевую ничью, до этого – 0:2 с «Зенитом».

«Крылья Советов» – «Ростов»

- Веселье продолжается – если в первом круге самарцы в гостях обыграли «Ахмат», а в 1-м туре Кубка сенсационно уступили «Балтике» дома, то против «Динамо» выдали камбэк, забрав балл. По первому тайму «бело-голубые» смотрелись крайне уверенно – и заслуженно повели 3:1. Но «Крылья» смогли сыграть на слабостях москвичей – прошили Шунина на 74-й и 90+1-й минуте. Пока, несмотря на кадровые проблемы, есть ощущение, что голевая засуха миновала.

- В этом сезоне «Зенит» неожиданно споткнулся раньше обычного – уже во 2-м туре чемпионы потеряли очки. Опять чудеса характера проявили ростовчане. Дома команда умудряется избежать поражения от петербуржцев – помог пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Рубин» – «Спартак»

- 6 очков в 2 матчах чемпионата, победа над «Краснодаром» в Кубке – у «Спартака» убедительная статистика, но содержание оставляет вопросы. Много потерь, ощущается отсутствие топ-опорника – и победы есть, пока не пошли принципиальные противостояния с набравшими ход конкурентами. Стоит дождаться Рябчука и усиления в центр обороны.

- Пока «Рубин» только вспоминает об уровне РПЛ, казанцам стоит танцевать от соперника – с «Локомотивом» сыграли вничью, аналогичный результат с «Оренбургом», поражение от «Ростова». Со «Спартаком» при всех его недостатках будет крайне тяжело – и напряженный этап календаря на этом не закончится.

«Оренбург» – «Урал»

- Какое-то время оренбуржцы будут ехать на багаже Лички – пока Ярошик обживается в новом коллективе, южноуральцы уступают «Спартаку», получают 0:6 от ЦСКА и делят очки с «Рубином». Теперь матч с «Уралом» дома – соперник не настолько грозный, как москвичи, да и домашнее поле в помощь. Надо побеждать, чтобы получить импульс.

- Старт сезона для «шмелей» в любом случае отличный – уральцы обыграли ЦСКА и поделили очки с «Пари НН». Старт в Кубке – с поражения от «Локо», но это не так страшно. Теперь куда важнее закрепить успех в Оренбурге и подготовиться к тяжелому этапу календаря – 8 августа «Урал» примет «Ростов», а через 3 дня встретится уже со «Спартаком».

ЦСКА – «Локомотив»

- Московское дерби всегда интересно. В отличие от предыдущего сезона, «Локо» к нему может подходить с позиции силы. Результаты «армейцев» не отображают их кадровых проблем – есть разгром (6:0) «Оренбурга», трудовая победа над «Ахматом» в гостях. Но даже в чемпионате Федотову приходится выпускать молодых воспитанников Арбузова и Ермакова – резерва у ЦСКА нет.

- У «железнодорожников» пока не было серьезных соперников – «Урал» с «Факелом» они обыграли на классе, потеряли очки с «Рубином». На удивление результативен Тикнизян, да и Глушенков раздает ассисты. Правда, есть скрытая проблема – несмотря на отличную форму у Изидора, в старте регулярно выходит Дзюба. Он за 3 игры забил лишь раз. Возможно, Галактионов не хочет нагнетать обстановку – непонятно, как отреагирует Артём, если его усадят на скамейку.

«Балтика» – «Факел»

- Противостояние аутсайдеров – именно в таких определится положение команд в нижней части таблицы.

- «Балтийцы» проигрывают в РПЛ – зато в Кубке стартовали с победы. Но стоит смотреть и на статус соперников – «Спартак» имеет внушительный подбор исполнителей, сочинцы усилились. Воронежцы для «Балтики» — первый соперник в чемпионате, с которым возможно претендовать на очки.

- 3 поражения к ряду контрастируют с результатами «Факела», когда Евсеев только возглавил команду. Но этому есть и логическое объяснение – ушли сразу два лидера клуба: Акбашев и Гонгадзе. Оба делали погоду в атаке, так что без них ожидаемо стало сложнее.

«Зенит» – «Динамо»

- Тяжелое испытание предстоит «бело-голубым» — Личка не наладил игру в обороне, поэтому даже «Крылья» смогли забить им трижды. Годом ранее даже выстроенный Марцелом «Оренбург» получил от «Зенита» 8 мячей в Санкт-Петербурге, за «Динамо» на старте сезона – большие опасения.

- Новая кампания для чемпионов страны начинается противоречиво. Удалось дать «пощечину» ЦСКА подписанием Фернандеса, перехватить Коваленко, заработать на продаже Малкома, а Кассьерра наконец вспомнил о реализации. Но с Венделом сложились напряженные отношения, Клаудиньо тоже хочет уйти, а Кузяев – уже в «Гавре». Теперь еще и ничья с «Ростовом».

«Сочи» – «Ахмат»

- Даже при поражении от «Краснодара» две победы на старте позволяют сочинцам не отчаиваться – очки они доберут там, где обязаны это сделать. Да и новобранцы вливаются в основную обойму – тоже плюсик в карму.

- На удивление грозненцы, прошлой весной заскочившие в топ-5 РПЛ, этот сезон начинают с тремя поражениями кряду – 1:2 от «Крыльев», 0:2 от «Зенита» и 2:3 от ЦСКА. Хотя тут свою роль сыграл и статус соперников – игру с «армейцами» поломали судейские решения, а из всех цепляться за победу получилось бы разве что с самарцами. Теперь надо прервать спад.

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Все комментарии
truffagldino
truffagldino
вчера в 18:52
Балтика-Факел, многие считают что Балтика не проиграет, мой прогноз на победу гостей, следующая игра со Спартаком, очки брать надо в этом туре.
gj2n65f7wefh
gj2n65f7wefh
вчера в 16:02
Цска с Локо должны показать футбол хорошего уровня по нашим меркам конечно! И пусть победит сильнейший!
7xa6x8kzqakh
7xa6x8kzqakh
вчера в 16:01
Динамо отчехвостит Зенит!!!! Так хочется в это верить!)
Capral
Capral
вчера в 15:34
Обычно соглашаюсь я с Тарасовым, но сейчас, несколько противоречива его статья.
Ну что значит Личка не наладил игру в защите? А с кем её налаживать- с Маричалем и Фернандесом? Тарасов пишет, что Спартаку, к примеру- не хватает топ-опорника. А в ДИНАМО, значит, всего хватает, и ЦЗ у ДИНАМО идеальная? Ну вот, как-то не сходятся пазлы. Личка, несколько месяцев в ДИНАМО, не всё знает, не всё понял. У нас непростая ЦЗ- молодые футболисты, мастерства и умения недостаточно. Да, Личка пытается меневрировать, менять тактику в зависимости от соперника, шашками наголо, как в Оренбурге не бежит, урок с Краснодаром принял к сведению, в Самаре, 1-й тайм сыграл образцово. Второй тайм провалил. Да, обидно ведя 3:1 терять очки. Но, также, как и в случае с Йокановичем, я призываю не гнать на тренера, дать ему время на строительство команды. Ведь почему, у Славиши, осенью начало получаться, а весной всё развалилось? Да потому что команда сырая, защита неопытная, от того и стабильности нет в команде- нет результата. Терпение надо иметь! Я вижу изменения к лучшему в игре ДИНАМО, и верю в успех!!! Я конечно не пророк, но думается, игру в Питере- мы не провалим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:01
В статье два, по меньшей мере спорных утверждения. "В отличие от прошлого сезона, Локо подходит к матчу с ЦСКА с позиции силы" Насколько я помню в прошлом сезоне Локо одержал 6 или 7 побед кряду и это была позиция силы. Какая сейчас позиция силы, если они еле ноги унесли от КС. Но поглядим. И второе. "Зенит дал пощечину ЦСКА переходом Фернандеса". Реально Газпром избавил ЦСКА от необходимости доводить его до уровня, после чего он снова улетит к жене. которой в ноябре-декабре рожать. Так что здесь более уместна фраза " Как унтер офицерская вдова сама себя высекла."
Мое сугубо личное мнение -никому не навязываю.
b8a99rwegnga
b8a99rwegnga
вчера в 14:51
Балтика открытие сезона просто, жду когда команда полностью раскроется и покажет на что способна.
8cxtk9msjbyr
8cxtk9msjbyr
вчера в 14:49
Очень интересно будет взглянуть на Ахмат и Спартак.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:42
Как всегда от тура ждёшь чего то интересного и интригующего, иногда команды или судьи выкидывают такие кренделя как к примеру в прошлом туре Безбородов, аж закачаешься.
«Краснодар» – «Пари НН» хозяева без правильной тактики против хорошо организованной команды. Фаворит Краснодар, но порядок НН может смешать все планы.
«Крылья Советов» – «Ростов»
КС скорее всего будет бороться за выживание, а Ростов если им убрать везение на пенальти не намного сильнее самарцев.
«Рубин» – «Спартак»
Тут Спартак конечно фаворит, но казанцы после возвращения будут доказывать, что позапрошлый сезон был просто ошибкой.
«Оренбург» – «Урал»
Ну это просто две упёртые команды, которые могут как дать бой любому, так и по полной оконфузится.
«Балтика» – «Факел»
А здесь вопреки многим мнениям, я предположу бесшабашный футбол.
Обе команды будут играть на победу и авторитета в этом противостоянии нет.
Очки за право выживания.
«Зенит» – «Динамо»
В какой форме Зенит ещё не понятно, тем более после оттока лидеров, новых ещё толком не почувствовали. Динамо это вообще не понятно, что пока.
Думаю победа Зенита без особого напряга.
«Сочи» – «Ахмат»
Тут могут победить как хозяева, так и гости, прогнозировать очень сложно.

Ну и конечно матч тура ЦСКА – «Локомотив»
Тут прогнозов давать никаких не буду, жду только интересную, зрелищную игру, но болеть буду естественно за Локо!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:30, ред.
Спасибо за статью.

Оренбург в межсезонье лишился главного творца своих прошлогодних успехов - Личка отправился в Динамо, а оренбуржцев возглавил Ярошик. Дебютные игры у Ярошика не задались, и если поражение 2:3 в гостях от Спартака или ничью с Рубином также на выезде 1:1 еще понять можно, то проиграть дома в Кубке коняшкам со счетом 0:6 - это перебор (правда, больше тайма оренбуржцы выступали в меньшинстве, что хоть как-то сглаживает общее впечатление от старта сезона в исполнении команды). Впрочем, календарь дальше не шибко легче - вскоре будут игры с Краснодаром, ЦСКА и Локо, так что сегодня нужно брать очки.

Удачи, везения и футбольного фарта тебе Оренбург!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:14
Что тур третий нам несёт? - ждём интересные игры!
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