«Магдебург» – «Айнтрахт» Брауншвейг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Магдебург» – «Айнтрахт» Брауншвейг, который состоится 06 августа 2023 года

«Магдебург»

«Магдебург» в прошлом сезоне после выхода во вторую Бундеслигу, смог показать неплохие результаты и закончить в середине турнирной таблице. Команда смогла набрать одно очко и в первом туре нынешнего футбольного года, а теперь на своем поле постарается превратить его в четыре балла. Матч с «Айнтрахтом» Б важен хозяевам с моральной точки зрения, чтобы обрести в себе уверенность.

29 июля «Магдебург» сыграл вничью в первом туре с «Вехеном» (1:1), а 23 числа в товарищеской встрече одолел «Севилью» (3:1).

«Айнтрахт» Брауншвейг

«Айнтрахт» Б в свою очередь выступал не так успешно в прошлом сезоне и завершил его на последнем спасительном месте, опередив вылетевшую команду всего на два пункта. Коллектив уже проиграл первый тур и поражение в этом матче оставит его с нулем в графе «набранные очки». Даже выездная ничья с «Магдебургом» в такой ситуации может расцениваться как успех, поэтом гости постараются грамотно защищаться в этой встрече.

30 июля «Антрахт» Б проиграл на своем поле «Хольштайн» (0:1), а 22 числа в товарищеской встрече оказался сильнее «Эссена» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Магдебург» – 1.77

Ничья – 4

Победит «Айнтрахт» Брауншвейг – 4.2

Статистика

Три последних матча «Айнтрахта» Б завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Магдебург» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Магдебурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. На данный момент хозяева выглядят гораздо увереннее и стабильнее соперника и мы предполагаем, что у них не будет проблем в этой встрече.