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«Магдебург» – «Айнтрахт» Брауншвейг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:45
«Магдебург» – «Айнтрахт» Брауншвейг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Магдебург» – «Айнтрахт» Брауншвейг, который состоится 06 августа 2023 года

«Магдебург»

«Магдебург» в прошлом сезоне после выхода во вторую Бундеслигу, смог показать неплохие результаты и закончить в середине турнирной таблице. Команда смогла набрать одно очко и в первом туре нынешнего футбольного года, а теперь на своем поле постарается превратить его в четыре балла. Матч с «Айнтрахтом» Б важен хозяевам с моральной точки зрения, чтобы обрести в себе уверенность.

29 июля «Магдебург» сыграл вничью в первом туре с «Вехеном» (1:1), а 23 числа в товарищеской встрече одолел «Севилью» (3:1).

«Айнтрахт» Брауншвейг

«Айнтрахт» Б в свою очередь выступал не так успешно в прошлом сезоне и завершил его на последнем спасительном месте, опередив вылетевшую команду всего на два пункта. Коллектив уже проиграл первый тур и поражение в этом матче оставит его с нулем в графе «набранные очки». Даже выездная ничья с «Магдебургом» в такой ситуации может расцениваться как успех, поэтом гости постараются грамотно защищаться в этой встрече.

30 июля «Антрахт» Б проиграл на своем поле «Хольштайн» (0:1), а 22 числа в товарищеской встрече оказался сильнее «Эссена» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Магдебург» – 1.77
  • Ничья – 4
  • Победит «Айнтрахт» Брауншвейг – 4.2

Статистика

  • Три последних матча «Айнтрахта» Б завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • «Магдебург» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Магдебурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. На данный момент хозяева выглядят гораздо увереннее и стабильнее соперника и мы предполагаем, что у них не будет проблем в этой встрече.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 12:47
В общем и целом надо признать, что оба коллектива пока не показали хоть сколечко выдающегося футбола, но в данной ситуации Магдебург все же находиться в более привилегированном положении т.к он свой предыдущий матч играл именно на выезде. Ничья в гостях пусть и против новичка это все равно неплохой результат. Теперь же Магдебургу предстоит домашний поединок, где ему, очевидно, будет легче продемонстрировать все свои сильные качества. Кроме того, сам Айнтрахт мало того, что откровенно слабо смотрелся в первом туре, так еще «львы» в прошлом сезоне не лучшим образом проводили именно гостевые встречи, одержав в общей сложности всего две победы при шести ничейных исходах и девяти поражениях.
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