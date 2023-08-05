«Вестерло» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Брюгге», который состоится 06 августа 2023 года

«Вестерло»

Команда неплохо провела прошлый сезон и смогла финишировать в зоне плей-офф. В этом футбольном году «Вестерло» рассчитывает, как минимум повторить свой результат, а в первом туре уже набрал одно очко. В домашней встрече с «Брюгге», хозяева надеются побороться за очки, ведь в последний год соперник заметно ослаб и потерял стабильность. Встреча обязательно будет интересной и непредсказуемой.

29 июля «Вестерло» сыграл вничью с «Эйпен» (2:2), а 22 числа в товарищеской встрече обыграл «Виллем II» (2:1).

«Брюгге»

«Брюгге» прошлый сезон отыграл не лучшим образом и не смог завоевать очередное чемпионство. Команда не выиграла и первый тур в нынешнем первенстве Бельгии, а поэтому будет крайне мотивирована набрать максимум очков на выезде с «Вестерло». В случае неудачи в этом матче, гости снова могут потерять уверенность в своих силах и с первых туров отпускать в отрыв прямых конкурентов.

3 августа «Брюгге» проиграл «Орхусу» (0:1) в Лиге Конференций, но прошел дальше по сумме двух матчей, а 30 числа поделил очки в чемпионате с «Мехеленом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестерло» – 3.6

Ничья – 3.75

Победит «Брюгге» – 1.79

Статистика

«Брюгге» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Вестерло» на своем стадионе забивал в девяти из десяти последних матчах

«Брюгге» выиграл три из пяти последних матчей с «Вестерло»

Четыре из пяти последних встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Несмотря на статистику личных встреч, обе команды стараются отличиться в каждом матче и этот наверняка не станет исключением.