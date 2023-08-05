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«Вестерло» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:06
«Вестерло» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Брюгге», который состоится 06 августа 2023 года

«Вестерло»

Команда неплохо провела прошлый сезон и смогла финишировать в зоне плей-офф. В этом футбольном году «Вестерло» рассчитывает, как минимум повторить свой результат, а в первом туре уже набрал одно очко. В домашней встрече с «Брюгге», хозяева надеются побороться за очки, ведь в последний год соперник заметно ослаб и потерял стабильность. Встреча обязательно будет интересной и непредсказуемой.

29 июля «Вестерло» сыграл вничью с «Эйпен» (2:2), а 22 числа в товарищеской встрече обыграл «Виллем II» (2:1).

«Брюгге»

«Брюгге» прошлый сезон отыграл не лучшим образом и не смог завоевать очередное чемпионство. Команда не выиграла и первый тур в нынешнем первенстве Бельгии, а поэтому будет крайне мотивирована набрать максимум очков на выезде с «Вестерло». В случае неудачи в этом матче, гости снова могут потерять уверенность в своих силах и с первых туров отпускать в отрыв прямых конкурентов.

3 августа «Брюгге» проиграл «Орхусу» (0:1) в Лиге Конференций, но прошел дальше по сумме двух матчей, а 30 числа поделил очки в чемпионате с «Мехеленом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вестерло» – 3.6
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Брюгге» – 1.79

Статистика

  • «Брюгге» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Вестерло» на своем стадионе забивал в девяти из десяти последних матчах
  • «Брюгге» выиграл три из пяти последних матчей с «Вестерло»
  • Четыре из пяти последних встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Несмотря на статистику личных встреч, обе команды стараются отличиться в каждом матче и этот наверняка не станет исключением.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Думаю, что ИТ хозяев на больше мне здесь больше всего нравится. С учетом того, что линия обороны Брюгге полностью обновилась в межсезонье и толком еще не успела сыграться, с учетом удаления Де Кюйперса, а также свежей поездки в Данию хозяева обязаны минимум, на 1 гол наиграть здесь. У Брюгге непростой календарь в начале сезона и новоиспеченные тылы не совсем готовы к такому давлению. При поддержке трибун более свежий Вестерло способен мощно надавить на гостей, пробив ИТ на больше.
Гость
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