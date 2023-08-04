Защитники «Челси» и сборной Сербии. «Спартак» переключился на оборону – один из новичков уже в Москве

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вчера, 16:49

Осталось договориться с Машовичем.

О том, что «Спартаку» нужны элитные края и центральный защитник, говорили давно и упорно. Летом «красно-белые» успели укомплектовать линию атаки, но приобретений в оборонительную группу нет, хотя кандидатов было достаточно – рассказываем, как проходит трансферная кампания столичной команды.

Пора усиливать оборону

Переговоры с потенциальными новичками в эту линию вели параллельно с Бонгондой и Мединой. Только никто не ожидал, что с каждым кандидатом возникнут настолько серьезные сложности. В качестве левого защитника боссы «Спартака» очень хотели видеть Рожерио. Бразилец из «Сассуоло» добавил бы «красно-белым» в надежности – но на финальной стадии итальянцы неожиданно забраковали переход из-за ситуации с Украиной.

В центр обороны хотели привезти Страхиню Эраковича или Давинсона Санчеса. За первого говорили молодость, возможность перепродажи, хорошие показатели при более скромном ценнике. За последнего – длительная карьера в АПЛ в составе «Тоттенхэма». Однако серба перехватил «Зенит» — питерцы заранее договорились с «Црвеной Звездой» о приоритетном праве выкупа и подсуетились, когда на футболиста вышли москвичи. По Давинсону шли тяжелые переговоры со «шпорами» — затем вмешалась лига с рекомендацией не отпускать игрока в Россию. После и сам центрбек ответил отказом.

Печальная череда отказов – и коллектив остался при своих защитниках к старту сезона. При этом пространство для маневра еще есть.

Вернулись к Рябчуку

Олега рассматривали в качестве альтернативы Рожерио, но на первых стадиях переговоры по бразильцу развивались так быстро, что о защитнике сборной Молдавии забыли.

Плюс на тот момент появилась информация, что с переходом Рябчука возникнут проблемы – сообщалось, что у него есть родственники из Украины.

25-летний защитник на протяжении трех сезонов выступает за «Олимпиакос» и котируется в диапазоне 4 миллионов евро, при этом «красно-белые» готовы переплатить – чтобы наверняка. В общей сложности сумма компенсации, которую получат греки, составит 7 млн евро. Сам Олег – одной ногой в «Спартаке». По последним данным, он сегодня приезжает в Москву и скоро пройдет медосмотр.

Вариант для «красно-белых» в условиях без еврокубков вполне неплохой. Олег прошел португальскую школу, а потому достаточно быстрый – для Абаскаля это качество крайне важно. При этом латераль не забывает об обороне – и в этой части тоже надежен. Плюс ударная нога – левая, а Гильермо открыто говорит о необходимости левшей.

Два варианта в центр обороны

Ранее двумя центральными защитниками в шорт-листе москвичей были Эракович и Санчес – теперь их сменили Маланг Сарр и Эрхан Машович.

24-летний француз прошел академию «Ниццы» и закрепился в основе, после чего обратил на себя внимание «Челси». «Аристократы» подписали защитника летом 2020 года – и отправили в аренду в «Порту», где тот чаще сидел на скамейке. Несколько матчей за «синих» в чемпионате-2021/22 – и аренда в «Монако».

Теперь лондонцы на Сарра вряд ли рассчитывают – коллективу и так нужно разбираться с раздутой заявкой, а Маланг – точно не в числе неприкасаемых. Сложившейся ситуацией готов воспользоваться «Спартак» — только вот более предметных инсайдов так и не появилось.

Что касается Машовича, он уже третий год проводит в Германии – последние два сезона играет с «Бохумом» в Бундеслиге. За этот период он не выпал из основной обоймы коллектива, дебютировал в сборной Сербии.

«Спартак» готов выложить «Бохуму» 10 миллионов евро – больше, чем оценочная стоимость Эрхана, но для «красно-белых» это рабочий инструмент. Машович не против переезда в Россию, плюс, по последним данным, москвичи опережают конкурентов и являются фаворитами в борьбе за игрока, так что есть основания для оптимистичного настроя.

Два зайца – одним выстрелом

У столичного клуба много позиций, требующих усиления, но подписания левого защитника и центрбека хватает, чтобы оценить работу селекционеров на пятерку. С приходом Рябчука у Абаскаля будет два топ-латераля. Томаш Тавареш пока в лазарете – вероятнее всего, португалец вернется в старт ко второй части сезона.

При этом Томаш может играть как слева, так и справа – поэтому больше не будет необходимости с первых минут выпускать Хлусевича и Денисова.

Подписание центрального защитника решит и проблему с опорником. В обойме есть Руслан Литвинов – воспитанник «Спартака» отлично видит поле и задает направление атаке, к тому же не теряется под давлением, как Умяров. Но при дефиците в центре обороны Литвинова приходится опускать ниже. Придет Машович/Сарр – и в обойме будут 4 профильных центрбека. Этого уже достаточно для игры на 2 фронта – а Литвинов освободится для опорной зоны.

Вопрос в том, получится ли довести начатое до конца – лето показало, что есть много факторов, на которые «Спартак» не может повлиять: политическая ситуация, включение «Зенита» и других конкурентов. В то же время усиление необходимо – «красно-белые» хоть и забивают много, но оставляют много свободных зон для соперника. Для выхода на уровень гегемона чемпионата России этого недостаточно – нужна надежность, вариативность и глубина скамейки. В любом случае, у москвичей еще есть время.