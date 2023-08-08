«Копенгаген» – «Спарта» Прага : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Копенгаген – „Спарта“ Прага, который состоится 08 августа 2023 года
„Копенгаген“
Клуб из Дании уже прошел один квалификационный раунд и не имел проблем со своим соперником. Теперь коллектив ждет более сложный соперник, однако вполне проходимый, если тренерский штаб серьезно подготовит команду. На своем поле „Копенгагену“ необходимо максимально продемонстрировать свое мастерство и добиться победы, которая даст преимущество в ответной встрече.
05 августа „Копенгаген“ крупно обыграл „Раннерс“ (4:0), а второго числа в Лиге Чемпионов оказался сильнее „Брейдаблика“ (6:3).
„Спарта“ Прага
Чешский коллектив только начинает свой путь в квалификации и сразу столкнется с неприятным соперником, исход противостояния с которым предсказать очень сложно. Коллектив неплохо стартовал в чемпионате Чехии и сейчас может максимально сосредоточиться на еврокубковом матче. Предстоящая встреча в Копенгагене будет одной из самых интересных в этот игровой день и не оставит зрителей равнодушными.
05 августа „Спарта“ разгромила на своем поле „Пардубице“ (5:2), а 29 числа на выезде минимально одолела „Злин“ (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Копенгаген“ – 2.1
- Ничья – 3.55
- Победит „Спарта“ Прага – 3.5
Статистика
- „Копенгаген“ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- „Спарта“ не проигрывает больше 10 матчей подряд на выезде
- Датский клуб забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Поставить на победу „Копенгагена“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева очень мощно выступают на своем стадионе и с большой вероятностью смогут одержать победу с разницей в 1-2 мяча.