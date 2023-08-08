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«Олимпия» – «Галатасарай» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:27
«Олимпия» – «Галатасарай» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Олимпия» – «Галатасарай», который состоится 08 августа 2023 года

«Олимпия»

Чемпион Словении уже одолел соперника в непростом противостоянии в прошлом раунде и теперь вышел на «Галатасарай», где собрано достаточное количество звезд европейского футбола. Тем не менее, хозяев на своем поле постараются создать проблемы сопернику и как минимум не проиграть, чтобы сохранить интригу на ответную встречу. Предстоящий поединок является одним из самых интересных в этот игровой день.

1 августа «Олимпия» обыграла на своем поле «Лудогорец» (2:1), а 29 июля разгромила в чемпионате Словении «Рогаску» (5:0).

«Галатасарай»

«Галатасарай» с трудом, но прошел «Жальгирис» из Литвы в прошлом раунде и готов дальше бороться за свою путевку в Лигу Чемпионов. Команда имеет большие амбиции и поэтому провал в квалификации будет воспринят болельщиками очень тяжело. Уже в Любляне гости постараются добиться хорошего результата и иметь преимущество в ответной встрече на своем стадионе при поддержке родных трибун.

25 июля «Галатасарай» сыграл на выезде с «Жальгирисом» (2:2), а второго числа в ответной встрече минимально обыграл того же соперника на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Олимпия» – 4.8
  • Ничья – 4
  • Победит «Галатасарай» – 1.72

Статистика

  • «Галатасарай» выиграл лишь два поединка из шести последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Олимпии» завершились исходом «обе забьют»
  • Единственный товарищеский матч между клубами завершился ничейным результатом (1:1).

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый мяч, что существенно раскрепостит игру и позволит им довести поединок до победы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:02
Скорее всего, и на этот раз вполне себе уязвимые оборонительные порядки Галатасарая не ждет ничего хорошего. Ведь прекрасно видно, что "львы" не умеют на сегодняшний день стабильно надежно отрабатывать в собственной штрафной площади. Пропуская немало даже от откровенно скромных, на своем заслуженном в Европе фоне, соперников типа Жальгириса. Ну а Олимпия уже доказала чуть ранее, что с ее нападением шутки плохи. Которая и здесь должна в очередной раз пробить чужие тылы за нормальный коэффициент!
Гость
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