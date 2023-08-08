«Олимпия» – «Галатасарай» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Олимпия» – «Галатасарай», который состоится 08 августа 2023 года

«Олимпия»

Чемпион Словении уже одолел соперника в непростом противостоянии в прошлом раунде и теперь вышел на «Галатасарай», где собрано достаточное количество звезд европейского футбола. Тем не менее, хозяев на своем поле постараются создать проблемы сопернику и как минимум не проиграть, чтобы сохранить интригу на ответную встречу. Предстоящий поединок является одним из самых интересных в этот игровой день.

1 августа «Олимпия» обыграла на своем поле «Лудогорец» (2:1), а 29 июля разгромила в чемпионате Словении «Рогаску» (5:0).

«Галатасарай»

«Галатасарай» с трудом, но прошел «Жальгирис» из Литвы в прошлом раунде и готов дальше бороться за свою путевку в Лигу Чемпионов. Команда имеет большие амбиции и поэтому провал в квалификации будет воспринят болельщиками очень тяжело. Уже в Любляне гости постараются добиться хорошего результата и иметь преимущество в ответной встрече на своем стадионе при поддержке родных трибун.

25 июля «Галатасарай» сыграл на выезде с «Жальгирисом» (2:2), а второго числа в ответной встрече минимально обыграл того же соперника на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпия» – 4.8

Ничья – 4

Победит «Галатасарай» – 1.72

Статистика

«Галатасарай» выиграл лишь два поединка из шести последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Олимпии» завершились исходом «обе забьют»

Единственный товарищеский матч между клубами завершился ничейным результатом (1:1).

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый мяч, что существенно раскрепостит игру и позволит им довести поединок до победы.