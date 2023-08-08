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«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:17
«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» – «Сочи», который состоится 09 августа 2023 года

«Оренбург»

«Оренбург» имеет не лучшие воспоминания, связанные с первым туром группового этапа кубка России и лучшим способом забыть их является победа во втором туре. Во втором туре команда принимает «Сочи», который начал сдавать в результатах после неплохо старта и в случае победы, она вернет себе уверенность в своих силах и будет снова бороться за выход из группы. Матч обещает быть интересным и напряженным.

5 августа «Оренбург» уступил на своем поле «Уралу» (0:2), а 30 июля поделил очки на выезде с «Рубином» (1:1).

«Сочи»

«Сочи» начал сезон с побед, но вот уже два матча команда не набирает очков. Такая приятная для болельщиков клуба серия длилась недолго и сейчас для футболистов начинаются «суровые будни». В выездной встрече с мотивированным «Оренбургом», который до сих пор остается без побед, гостям придется сложно, поэтому их задачей будет набрать очки в одноименном городе и упрочнить свое положение в группе.

06 августа «Сочи» на своем поле уступил «Ахмату» (1:2), а 30 июля проиграл на выезде «Краснодару» (0:2). Оба поединка прошли в рамках РПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Оренбург» – 2.3
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Сочи» – 3.1

Статистика

  • Шесть из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились ничейными исходами
  • Восемь из десяти выездных матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Оренбург» выиграл два последних поединка у «Сочи»
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходами «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. «Оренбург» часто играет вничью и сейчас находится не в лучшей форме, чтобы гарантированно победить своего соперника. Прогнозируем, что клубы поделят очки.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:19, ред.
Думается, что нам следует увидеть здесь довольно атакующий и результативный футбол, где обе команды ориентируются на атаку, постоянно пропуская в обороне. Между собой команды также привыкли выдавать очень голевые матчи. Так, в прошлом сезоне в РПЛ Оренбург дважды победил 4-0 и 4-1. С учетом взаимных проблем в тылах, неизменившейся философии игры в атаку, а также статуса кубка, где есть право на ошибку, то классический ТБ увидеть в этой игре мы должны. В атаку у команд получается лучше, чем обороняться.
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