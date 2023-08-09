«Зенит» в середине таблицы и классные юниоры. Сюрпризы старта в РПЛ

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сегодня, 17:08

А «Крылья Советов» неожиданно в тройке.

Осечки чемпионов из Санкт-Петербурга

До начала сезона допускали, что «Зенит» будет играть менее качественно. Но не предполагали такие результаты. После трех туров у команды Семака пять потерянных очков. В прошлом сезоне после десяти сыгранных матчей потеряли всего четыре пункта и ни разу не проигрывали. Теперь дома уступили «Динамо», исторический результат. У «Зенита» много стрессов на старте сезона. Малком уехал, а Клаудиньо, Вендел и Барриос задумались о похожем решении. В центре обороны юные Ренан и Эракович. Опытные Чистяков и Родригао восстанавливаются после травм. Петербуржцы временно в середине таблицы, если команду не накроет реальный кризис. Но уже сегодня против «Крыльев Советов» в Кубке нельзя уступать и выставлять откровенно резервный состав. Да и нет у Семака одиннадцати юниоров. В РПЛ тоже взрослый спрос с команды, которая застряла на десятом месте по качеству моментов и единственную победу одержала лишь после удаления у аутсайдера.

«Крылья Советов» на третьей строчке

«Урал» тоже набрал семь очков, как и самарцы. Но Ганчаренко и в прошлом сезоне приучил к удачным сериям матчей. А вот «Крылья Советов» без особой гордости носили сомнительный титул главных неудачников РПЛ . Разница между ожидаемыми и реальными очками составляла 10 пунктов. Клуб из Самары мог быть намного выше в таблице. «Крылья Советов» летом не потеряли половину команды, как привыкли. Но после крутого старта могут недосчитаться игроков, вроде вингера Ежова, одного из героев 3-го тура РПЛ . Новичков привычно немного, но у команды остался потенциал. Атакующий хавбек Гарре один из лучших футболистов начала сезона. Латераль Бэйл меняет фланги. Хавбек Костанса прибавил. Ждут голы Писарского, центральный нападающий может дополнить схемы Осинькина. У «Крыльев Советов» веселая команда. Пропустили трижды от «Динамо», но методично разбили «Ростов» 5:1.

Очаровательная игра новых имён

Каждый год юные российские футболисты и иностранные дебютанты получают шанс очаровать публику. Их успех сюрприз по умолчанию, ведь вряд ли все знали Бонгонду – футболиста «Кадиса», который раньше играл в Бельгии. Не говоря о 18-летнем Салтыкове из «Крыльев Советов». Трансферный период продолжается, будут появляться новые имена. Неожиданных легионеров пока мало, хотя можно отметить форвардов «Рубина» Фамейе и Даку. А из молодых россиян, кроме Салтыкова, стоит похвалить крайних защитников Рядно из ЦСКА и Рожкова из «Рубина». В центре обороны «Локомотива» не всегда удачно, но привычно старательно играет Погостнов. «Урал» представляет вниманию публики таланты полузащитника Игоря Дмитриева, сына бывшего игрока «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

Скверный старт опасного «Ахмата»

От «Сочи» Хохлова ждали непонятной игры, наставник на первом месте в списке ожидаемых отставок. Многие понимали, что если «Рубин» и «Балтика» окажутся упрямыми, то сложно будет клубам из Нижнего Новгорода и Воронежа. Также непросто «Оренбургу» без Лички. Но «Ахмат» не терял летом ключевых игроков. У команды подходящий тренер Ташуев. Их место рядом с зоной вылета озадачило. Делаем поправку на фазу сезона, потому что «Зенит» выше «Ахмата» всего на один пункт. Но речь не только о результатах. Если проблемы «Локомотива» и «Динамо» в обороне ожидаемые, поэтому их старт с потерянными очками не удивляет, то «Ахмат» казался одним из самых крепких середняков. Могли замахнуться на роль прошлогоднего «Ростова», но пока отметились лишь участием в скандальной игре с ЦСКА , когда чудил Безбородов.

Эксперименты с амплуа футболистов

В «Динамо» ждали от Лички появления в центре аналога Веры, как в «Оренбурге». Но не думали, что хавбеком станет уругваец Лаксальт. Диего играет ниже, чем аргентинец. Зато неожиданный опорник помогает «Динамо» грамотнее работать с мячом. Также Лаксальт создал победный гол в Санкт-Петербурге, что перечеркивает помарки в обороне. Кроме Лички, активно меняет амплуа игроков Федотов. У тренера ЦСКА Мухин стал правым инсайдом. Есть и неудачные эксперименты в «Зените», вроде Караваева в центре обороны в тройке. Зато у «Спартака» в центре поля Мозес, продолжают эксперимент, прерванный год назад травмой нигерийца. У «Крыльев Советов» интересные свободные роли у Гарре и Ежова. Тренерская работа прямо влияет на результаты. Например, Галактионов в «Локомотиве» запутал собственную команду переводом Тикнизяна в атаку, проиграл ЦСКА в дерби 1:4.

Новый подход острого «Краснодара»

Жесткого отказа от привычного футбола у «горожан» нет и быть не может. Но после шестой строчки в РПЛ вслед за «Ахматом» в Краснодаре решили считаться с соперниками. У «быков» всего один пропущенный мяч в трех матчах. Лучший результат лиги. И «горожане» имеют шансы задержаться в группе лидеров. «Краснодар» дозревал долго, а еще дольше искали правильного тренера. Серб Владимир Ивич понимает, что его планы может разрушить уход Сперцяна и Кордобы до конца лета. Активно ищут новичков и наигрывают симпатичный вариант «4-3-3». Легкости пока нет, что ожидаемо, зато есть неплохой треугольник в штрафной площади – Сафонов, Кайо и Алонсо, боевитые хавбеки и крутой центральный нападающий Кордоба. Стартовали с трех побед, как и «Спартак».