В пяти матчах «Спартака» забили 25 голов. Веселье принесло серию побед и опасения

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сегодня, 09:37

С «Пари НН» дикая перестрелка – 5:4.

Оборона помешает выиграть титулы

Защита мешает «Спартаку» радоваться жизни. «Оренбург», «Балтика», «Рубин» и «Пари НН» — аутсайдеры сезона, забивали фавориту мячи. Пока «Спартак» сыграл из привычных сообщников по разделу призовых мест только с «Краснодаром» в Кубке. В этом же турнире Абаскаль увидел безумную победу над «Пари НН» со счетом 5:4. К зрелищности как методу «Спартак» обращался в своей истории не раз.

Но в Кубке пропустил четырежды впервые за 47 лет. Зрители увидели в поединках «Спартака» 25 мячей, по пять в среднем за игру. Но 9 из них влетели в ворота голкиперов Абаскаля. Испанец считает стартовые полчаса против «Пари НН» лучшими в сезоне. Получалось все, вели единоборства, прессинговали, двигались, демонстрировали настрой.

В перерыве Абаскаль объяснял подопечным азы. Если один вступил в борьбу, то второй должен закрывать пустую зону. Важна подстраховка, а у «Спартака», который вылетал из Кубка от скромного «Акрона», взаимопомощи нет. Фаворит дома пропустил от «Пари НН» трижды за десять минут. Против «Оренбурга» допустили два мяча. С «Краснодаром» повезло с удалением Сперцяна. Даже «Рубин» создал подходы, но казанцев подвела меткость.

Возраст не может быть оправданием

Средний возраст стартового состава «Спартака» вчера был 23,5 года. Абаскаль считает это причиной, что команда «не контролировала чувства». Но кто из юных игроков эмоциональный? Соболев и Селихов более дикие, чем их молодые коллеги. Чернова, Медину и Зиньковского не назвать молодыми футболистами. А Умяров, Мелёшин и Пруцев не самые эмоциональные ребята. Да и какие особые чувства в рядовом матче?

Причина моментов у ворот «Спартака» определенно не в возрасте игроков. Основные Денисов и Литвинов как из скандинавской рекламы, у них эмоции трижды в год по расписанию. А если серьезно, то «Спартак» сам набирал состав из молодых игроков с расчетом на прогресс. Юность это их козырь, поскольку есть взрослые Мозес, Промес, Джикия, Зобнин и Бонгонда, пятерка взрослых в основе, не считая Селихова.

У Хлусевича позиционные ошибки в защите не из-за возраста, а потому что он атакующий полузащитник. Теперь привезли молдаванина Рябчука, поиски верного состава обороны продолжаются. Но даже если поставить в ворота Селихова, справа Мозеса, слева 25-летнего Рябчука, а в центре к Джикии добавить Чернова, то взрослая оборона пропустит много мячей. Даже к капитану Джикии хватало вопросов по качеству игры.

Виноват и должен исправиться Абаскаль

У «Спартака» снова молодой и жутко эмоциональный наставник, вроде Тедеско. Доменико уехал слишком рано, не создал завершенный продукт. А у Абаскаля есть сезон, чтобы поставить точку в личном московском приключении. Или триумф и уход, или неудача и поиски клуба в топ-5. Но для трофеев надо развиваться. Календарь выдал «Спартаку» на старте не самых легких, но достаточно удобных соперников. Только «Краснодар» претендовал на очки до начала матча.

А впереди выезд в Екатеринбург, где «Урал» обыграл ЦСКА и «Ростов». После этого у «Спартака» главный матч лета – домашняя игра против «Зенита». Но потом сразу поединки против «Ахмата» и «Динамо». За три с половиной недели пять встреч. Нагрузки вырастут, ротация неизбежна, молодежь показала себя против «Пари НН», но не каждый соперник забьет четырежды, позволив вырвать победу 5:4. Абаскалю пора придержать коней и лучше защищаться.

«Спартак» хорошо охраняет преимущество, ведь 4 победы из 5 в один мяч. Но много ошибок на ровном месте. Работа в опорной зоне кошмарная несколько сезонов подряд. Когда говорят, что москвичи интересуются известным центральным форвардом, хотя у них два бесполезных здоровяка в заявке – Николсон и Кейта, то напоминаем о человеке, который может помешать «Спартаку» выигрывать титулы. У спортивного директора Эшуорта не лучшая репутация.

Пусть новые управляющие «красно-белых» хотят себя показать, поэтому тратили деньги на трансферы, пока Абаскаль не получил ключевого человека в центр обороны. Также в идеале надо в последний момент найти диспетчера. Абаскаль виноват, что не выбил крутого центрального защитника класса Жиго и не нашел опорника, так как Мартинс и Литвинов предпочитают работать на высоте Крала, бывшего хавбека «Спартака», а не в зонах Кариоки и Фернандо.

Джокер указывает на наличие проблем

Одним из безусловных героев старта сезона стал Игнатов. Атакующего хавбека справедливо критиковали, Абаскаль часто бросал в бой неподготовленного молодого игрока. Но Озил на минималках в нынешних российских турнирах может многое, если выходит на замену. Михаил на 91-й минуте матча против «Оренбурга» пасом пяткой создал для «Спартака» победный гол. Решающий мяч против «Балтики» забит Промесом тоже после паса Игнатова.

Важный третий мяч с «Рубином» авторства самого Михаила. А против «Пари НН» полузащитник сделал счет 4:4, подарил надежду на победный камбэк. Рады, что Абаскаль нашел верное применение талантам игрока с пасом. Но есть другая сторона медали. Игнатов не помогает в прессинге. И если против новичков лиги, расшатанного «Оренбурга» и скромного «Пари НН», которому бороться за выживание, нужна помощь джокера, так ли хорош «Спартак»?

В любой момент, когда в Хлусевиче не проснется снайпер, или Промес с Соболевым не спасут, «красно-белые» потеряют очки. У них пока победная уверенность, но без успехов против упрямых «Урала» и «Зенита» стартовые результаты ничего не значат. Есть четыре виктории в один мяч. Все пять матчей с результативными ошибками. Теперь выдали десять минут с тремя пропущенными против «Пари НН». Результаты москвичей кричат об отсутствии баланса.