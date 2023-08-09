«Бёрнли» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691611396

вчера, 23:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Бёрнли» – «Манчестер Сити», который состоится 11 августа 2023 года

«Бёрнли»

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Бёрнли» занял первое место и поднялся в Премьер-лигу. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «бордовых» за последнее время. В межсезонье «Бёрнли» провёл четыре товарищеские встречи. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «бордовые» обыграли португальскую «Бенфику». Ничейным исходом завершилась игра с испанским «Бетисом».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Бёрнли» уступил «Майнцу».

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов УЕФА . Вспомним недавние матчи команды, чтобы оценить шансы «небесно-голубых» в предстоящей игре с «Бёрнли». В июле «горожане» провели три товарищеские встречи. С разницей в пару мячей «Манчестер Сити» выиграл у японского футбольного клуба «Йокогама» (5:3). Мюнхенскую «Баварию» команда из Манчестера обыграла в один мяч (2:1). Мадридский «Атлетико» взял верх над «небесно-голубыми».

6 августа в финальной игре Суперкубка Англии после серии пенальти «горожане» уступили «канонирам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 9.40

Ничья – 5.80

Победит «Манчестер Сити» – 1.32

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.88

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Семь очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – нет

В двух матчах из пяти крайних «Бёрнли» выиграл своих оппонентов

«Ман Сити» из пяти последних встреч взял верх над соперниками в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Манчестера Сити» с форой -1.5 гола коэффициент 1.88. Обыграть новичка Премьер-лиги с разницей в пару мячей для чемпиона Англии не будет серьёзной проблемой.