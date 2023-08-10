«Севилья» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Севилья» – «Валенсия», который состоится 11 августа 2023 года

«Севилья»

«Севильцы» по итогам прошлого сезона чемпионата Испании заняли двенадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних товарищеских матчей с участием «красно-белых» в межсезонье. После серии пенальти «нервионцы» взяли верх над английской командой «Кристал Пэлас». С минимальным счётом «севильцы» обыграли «Бетис». На второй добавленной минуте в конце матча победный гол забил марокканский нападающий «красно-белых» Юссеф Эн-Несири.

На прошлых выходных «Севилья» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Валенсия»

«Летучие мыши» в прошлом сезоне Примеры заняли шестнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «оранжевых» за последнее время. Из пяти товарищеских матчей, которые сыграла «Валенсия» в межсезонье, только в одной игре «летучие мыши» уступили своему сопернику. С минимальным счётом «оранжевые» взяли верх над «Ноттингемом» и «Спартаком» из Трнавы. С разницей в пару мячей «Валенсия» обыграла «Санкт-Галлен» и «Алавес».

5 августа со счётом 1:2 «летучие мыши» уступили «Астон Вилле».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.00

Ничья – 3.55

Победит «Валенсия» – 4.00

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти последних «севильцы» обыграли своих соперников

За тот же период «оранжевые» взяли верх над своими оппонентами в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.00 на победу «Севильи». В апреле текущего года в крайней встрече «красно-белых» с «Валенсией» со счётом 2:0 «севильцы» одержали победу. В предстоящей встрече «нервионцы» одержат победу над «летучими мышами».