«Дандолк» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Слайго Роверс», который состоится 11 августа 2023 года

«Дандолк»

«Бело-чёрные» в чемпионате Ирландии на данный момент занимают пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Дандолка». С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «бело-чёрные» обыграли «Мэгпис» из Гибралтара в рамках 1/8 плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА . 23 июля в 1/16 Кубка Ирландии «Дандолк» взял верх над «Шемроком». В четвертьфинале квалификации Лиги конференций «бело-чёрные» с общим счётом 3:5 проиграли исландскому клубу «Акюрейри».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Шелбурном» (1:1).

«Слайго Роверс»

Седьмую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «бело-красные» на сегодняшний день. Вспомним несколько футбольных поединков «Слайго» за последнее время. В сухую, забив три гола, «бело-красные» взяли верх над командой «Корк Сити» в рамках матча 24-го тура чемпионата Ирландии. С разницей в один мяч «Слайго Роверс» уступил «Дроэде» в 1/16 Кубка Ирландии. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура Премьер-дивизиона с той же «Дроэдой» (2:2).

4 августа со счётом 0:2 «бело-красные» дома проиграли «Сент-Патриксу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 2.14

Ничья – 3.50

Победит «Слайго Роверс» – 3.35

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «Дандолк» уступил

За аналогичный период «Слайго Роверс» проиграл в двух поединках.

Прогноз

«Дандолк» не прошёл квалификацию Лиги конференций и теперь может сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Дандолка».