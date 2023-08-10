«Корк Сити» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – ЮКД, который состоится 11 августа 2023 года

«Корк Сити»

«Бунтари» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают предпоследнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды «Корк Сити». В сухую, пропустив три гола, «горожане» потерпели поражение от «Слайго». В 1/16 Кубка Ирландии «бунтари» взяли верх над «Трити Юнайтед» (2:0). В позапрошлом туре Премьер-дивизиона на своём поле «Корк Сити» проиграл «Шелбурну».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «горожане» уступили «Шемроку».

ЮКД

«Студенты» занимают последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Вспомним несколько футбольных поединков ЮКД за последнее время. Пропустив четыре гола, в сухую «Колледж» проиграл дома «Шелбурну» в рамках матча 23-го тура чемпионата Ирландии. С разницей в пару мячей «Дроэда» обыграла «студентов» в позапрошлом туре на их поле. В 1/16 Кубка Ирландии ЮКД взял верх над командой «Коб Рэмблерс».

28 июля со счётом 0:2 «студенты» потерпели поражение от «бунтарей».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Корк Сити» – 1.37

Ничья – 5.00

Победит ЮКД – 8.00

Победит «Корк Сити» с форой -1.5 – 2.04

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – нет

В трёх футбольных поединках из пяти последних «бунтари» проиграли

За аналогичный период «студенты» уступили в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Корк Сити» коэффициент 1.37. В крайней встрече на своём поле «горожане» уверенно обыграли «студентов». В предстоящей игре «бунтари» также возьмут свои три очка.