«Сент-Патрикс Атлетик» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Богемианс», который состоится 11 августа 2023 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают на сегодняшний день второе место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. С общим счётом 3:5 по сумме двух встреч «красно-белые» проиграли клубу «Дюделанж» из Люксембурга. С разницей в один мяч «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над командой «Лонгфорд Таун» в 1/16 Кубка Ирландии.

Со счётом 2:0 «Пат’с» обыграл на выезде «Слайго Роверс».

«Богемианс»

Пять матчей подряд «чёрно-красные» не уступают своим соперникам. На одну строчку ниже «святош» находятся «цыгане» в турнирной таблице чемпионата. С минимальным счётом «Богемианс» выиграл у «Шелбурна» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии. Забитым голом отметился нападающий Джонатан Афолаби. Дважды поразив ворота соперника, в сухую «чёрно-красные» взяли верх над «студентами».

Со счётом 4:2 в матче прошлого тура Премьер-дивизиона «Богемианс» одержал победу над «Дроэдой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.14

Ничья – 3.60

Победит «Богемианс» – 3.30

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Из пяти очных встреч четыре последние завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух встречах из пяти крайних «святоши» выиграли своих оппонентов

За тот же период «цыгане» обыграли своих соперников в четырёх поединках.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 1.85. Не меньше трёх голов на двоих в предстоящем футбольном поединке команды забьют.