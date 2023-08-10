«Ницца» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Лилль», который состоится 11 августа 2023 года

«Ницца»

«Ницца» очень хочет участвовать в престижных еврокубках, однако не может для этого провести стабильный сезон в Лиге 1. Коллективу очень важно хорошо стартовать в новом чемпионате, соперник в виде «Лилля» осложняет ситуацию. Тем не менее, все болельщики придут на стадионе поддержать свой любимый клуб и будут ожидать от него ответной реакции в виде победного результата и первых трех набранных баллов.

6 августа «Ницца» проиграла «Фиорентине» (1:2), а пятого числа разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1). Оба матча были товарищескими.

«Лилль»

«Лилль» остается играть под руководством Пауло Фонсеки, который поставил команде неплохой футбол и достиг средних результатов. Теперь команда настроена забраться выше пятого места по результатам сезона и уже с первых туров будет стараться выбиться в лидеры. Матч с «Ниццей» на стадионе соперника является хорошей возможностью заявить о своих амбициях и одержать важную победу.

5 августа «Лилль» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а 29 июля проиграл «Эмполи». Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.75

Ничья – 3.45

Победит «Лилль» – 2.55

Статистика

«Ницца» выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

«Лилль» не может выиграть уже семь выездных поединков подряд

«Ницца» выиграла три из пяти последних встреч с «Лиллем»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет на своем поле и крайне мотивирована на победу. Прогнозируем примерно равный поединок, в котором сильнее окажутся хозяева.