«Ницца» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Лилль», который состоится 11 августа 2023 года
«Ницца»
«Ницца» очень хочет участвовать в престижных еврокубках, однако не может для этого провести стабильный сезон в Лиге 1. Коллективу очень важно хорошо стартовать в новом чемпионате, соперник в виде «Лилля» осложняет ситуацию. Тем не менее, все болельщики придут на стадионе поддержать свой любимый клуб и будут ожидать от него ответной реакции в виде победного результата и первых трех набранных баллов.
6 августа «Ницца» проиграла «Фиорентине» (1:2), а пятого числа разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1). Оба матча были товарищескими.
«Лилль»
«Лилль» остается играть под руководством Пауло Фонсеки, который поставил команде неплохой футбол и достиг средних результатов. Теперь команда настроена забраться выше пятого места по результатам сезона и уже с первых туров будет стараться выбиться в лидеры. Матч с «Ниццей» на стадионе соперника является хорошей возможностью заявить о своих амбициях и одержать важную победу.
5 августа «Лилль» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а 29 июля проиграл «Эмполи». Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 2.75
- Ничья – 3.45
- Победит «Лилль» – 2.55
Статистика
- «Ницца» выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
- «Лилль» не может выиграть уже семь выездных поединков подряд
- «Ницца» выиграла три из пяти последних встреч с «Лиллем»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет на своем поле и крайне мотивирована на победу. Прогнозируем примерно равный поединок, в котором сильнее окажутся хозяева.