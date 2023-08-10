«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Ноттингем Форест», который состоится 12 августа 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» по итогам прошлого сезона чемпионата Англии заняли второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». Из пяти товарищеских встреч, которые провели «канониры» в межсезонье, только в одной «Арсенал» уступил своим соперникам. Со счётом 5:3 «красно-белые» смогли обыграть «Барселону». 2 августа в финале Кубка Эмиратов после серии пенальти «канониры» обыграли «Монако».

На прошлых выходных опять же после серии пенальти «Арсенал» взял верх над «небесно-голубыми» из Манчестера в финале Суперкубка Англии.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в прошлом сезоне Премьер-лиги заняли шестнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «Ноттингема» за последнее время. «Ловкие деревья» в межсезонье провели семь товарищеских встреч. Только в двух матчах из семи «Ноттингем Форест» обыграл своих соперников. 2 августа в сухую, пропустив пять голов, «лесники» потерпели поражение от французского «Ренна».

На прошлых выходных «нулёвку» раскатал «Форест» с франкфуртским «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.19

Ничья – 7.60

Победит «Ноттингем Форест» – 14.00

Победит «Арсенал» с форой -2.5 – 2.29

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три очные встречи команд из пяти последних

Три поражения потерпели «канониры» в десяти крайних встречах

За аналогичный период «лесники» уступили своим соперникам в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Арсенала» с форой -2.5 гола коэффициент 2.29. Есть такая старая английская футбольная традиция: как встретишь новый сезон, так он и пройдёт. С разницей в три гола «канониры» обыграют «лесников».