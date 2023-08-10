«Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691698406

вчера, 23:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Астон Вилла», который состоится 12 августа 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» из Ньюкасла по итогам прошлого сезона Премьер-лиги заняли четвёртую строчку турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием «Ньюкасла» за последнее время. В трёх крайних матчах «горожане» обыграли своих оппонентов. С разницей в один мяч «джорди» выиграл у «Брайтона» (2:1). В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Фиорентиной».

На прошлых выходных со счётом 4:0 «чёрно-белые» обыграли «Вильярреал».

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам прошлого сезона заняли седьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «львов», чтобы оценить шансы «Астон Виллы» на успех в предстоящей игре с «сороками». Как и «сороки», «вилланы» не уступают своим соперникам на протяжении трёх месяцев. 3 августа в товарищеской встрече с большим счётом «Астон Вилла» уверенно обыграла итальянскую команду «Лацио» (3:0).

С разницей в один мяч «львы» на прошлых выходных взяли верх над «Валенсией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.79

Ничья – 3.95

Победит «Астон Вилла» – 4.40

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

В шести матчах из десяти крайних «Ньюкасл Юнайтед» обыграл своих оппонентов

«Астон Вилла» одержала победы над своими соперниками в пяти футбольных поединках за аналогичный период

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Обе команды находятся в достаточно неплохой форме и непросто в предстоящей встрече отдать предпочтение какой-то одной команде. Но всё-таки с незначительным преимуществом «сороки» обыграют гостей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79 на победу «Ньюкасла».