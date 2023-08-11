«Локомотив» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 12 августа 2023 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» в первых трех турах показали абсолютно средний результат и смогли набрать три очка. Кроме того, «Локомотив» добился двух побед в кубке России, поэтому старт у команды выдался вполне сносный. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет возможность улучшить свое турнирное положение и набрать важные три балла. Тем не менее, недооценивать соперника нельзя, ведь в последнее время он демонстрирует неплохую результативность.

8 августа «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (1:0) в кубке России, а пятого числа крупно проиграл ЦСКА в чемпионате (1:4).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» немного омрачили свой путь в новом сезоне еще одним поражением в кубке России, однако в чемпионате самарский коллектив еще не проигрывал. На данный момент он занимает третье место с семью очками и постарается как минимум не проиграть «Локомотиву», чтобы не дать ему сравняться с собой по очкам. Поединок обещает быть интересным и напряженным, и непременно понравится болельщикам.

9 августа «Крылья Советов» на своем поле проиграл «Зениту» в кубке страны (0:1), а пятого числа разгромил «Ростов» (5:1) в РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.98

Ничья – 4

Победит «Крылья Советов» – 3.45

Статистика

«Локомотив» проиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах

«Крылья Советов» выиграли три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что хозяева будут иметь небольшое преимущество в течение поединка и добьются преимущества в 1-2 мяча.