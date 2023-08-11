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«Локомотив» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:50
«Локомотив» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 12 августа 2023 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» в первых трех турах показали абсолютно средний результат и смогли набрать три очка. Кроме того, «Локомотив» добился двух побед в кубке России, поэтому старт у команды выдался вполне сносный. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет возможность улучшить свое турнирное положение и набрать важные три балла. Тем не менее, недооценивать соперника нельзя, ведь в последнее время он демонстрирует неплохую результативность.

8 августа «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (1:0) в кубке России, а пятого числа крупно проиграл ЦСКА в чемпионате (1:4).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» немного омрачили свой путь в новом сезоне еще одним поражением в кубке России, однако в чемпионате самарский коллектив еще не проигрывал. На данный момент он занимает третье место с семью очками и постарается как минимум не проиграть «Локомотиву», чтобы не дать ему сравняться с собой по очкам. Поединок обещает быть интересным и напряженным, и непременно понравится болельщикам.

9 августа «Крылья Советов» на своем поле проиграл «Зениту» в кубке страны (0:1), а пятого числа разгромил «Ростов» (5:1) в РПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Локомотив» – 1.98
  • Ничья – 4
  • Победит «Крылья Советов» – 3.45

Статистика

  • «Локомотив» проиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах
  • «Крылья Советов» выиграли три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что хозяева будут иметь небольшое преимущество в течение поединка и добьются преимущества в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:57
Не хочется лезть в исходы в данном поединке, тем более очевидно, что команды с атакующим стилем игры должны хорошенько порадовать таким футболом болельщиков. В каждом из 3-х своих матчей в чемпионате классический ТБ клубы пробивали, потому как ориентировались полностью на атаку, В обороне клубы не впечатляют, начало сезона не должно помешать хорошим скоростям в этом матче, так что ТБ полностью напрашивается в данном поединке.
Гость
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