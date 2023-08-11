«Локомотив» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 12 августа 2023 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» в первых трех турах показали абсолютно средний результат и смогли набрать три очка. Кроме того, «Локомотив» добился двух побед в кубке России, поэтому старт у команды выдался вполне сносный. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет возможность улучшить свое турнирное положение и набрать важные три балла. Тем не менее, недооценивать соперника нельзя, ведь в последнее время он демонстрирует неплохую результативность.
8 августа «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (1:0) в кубке России, а пятого числа крупно проиграл ЦСКА в чемпионате (1:4).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» немного омрачили свой путь в новом сезоне еще одним поражением в кубке России, однако в чемпионате самарский коллектив еще не проигрывал. На данный момент он занимает третье место с семью очками и постарается как минимум не проиграть «Локомотиву», чтобы не дать ему сравняться с собой по очкам. Поединок обещает быть интересным и напряженным, и непременно понравится болельщикам.
9 августа «Крылья Советов» на своем поле проиграл «Зениту» в кубке страны (0:1), а пятого числа разгромил «Ростов» (5:1) в РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 1.98
- Ничья – 4
- Победит «Крылья Советов» – 3.45
Статистика
- «Локомотив» проиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах
- «Крылья Советов» выиграли три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что хозяева будут иметь небольшое преимущество в течение поединка и добьются преимущества в 1-2 мяча.