«Оренбург» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Краснодар», который состоится 12 августа 2023 года

«Оренбург»

«Оренбург» в прошлой игре кубка России смог прервать свою серию без побед в официальных матчах, и болельщики надеются, что дела у клуба пойдут получше. Тем не менее, в домашней встрече с одним из лидеров РПЛ у хозяев будет очень сложная задача забрать очки, а по возможности одержать еще одну победу. Поединок не имеет яркой вывески, но будет сложным для футболистов и интересным для болельщиков.

9 августа «Оренбург» выиграл на своем поле у «Сочи» (2:0), а пятого числа с тем же счетом уступил «Уралу» в чемпионате (0:2).

«Краснодар»

«Краснодар» является главным аутсайдеров в кубке России без набранных очков, но в чемпионате коллектив демонстрирует максимальные результаты. Клуб вместо со «Спартаком» набрал по девять пунктов и готовится к предстоящей встрече, чтобы продлить победную серию в РПЛ . Потеря очков критично не повлияет на гостей, но уверенность в своих силах будет немного ослаблена.

9 августа «Краснодар» проиграл в кубке России «Динамо» Москва (3:4), а четвертого числа переиграл в чемпионате «Пари НН» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 3.05

Ничья – 3.8

Победит «Краснодар» – 2.2

Статистика

«Оренбург» смог победить лишь в двух встречах из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» забивает уже в десяти поединках подряд во всех турнирах

«Оренбург» выиграл два из пяти последних матчей у «Краснодара»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Предполагаем, матч будет примерно равным, а «Краснодар» не сможет добиться преимущества, которое бы гарантировал клубу важные три очка.