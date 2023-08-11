«Оренбург» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Краснодар», который состоится 12 августа 2023 года
«Оренбург»
«Оренбург» в прошлой игре кубка России смог прервать свою серию без побед в официальных матчах, и болельщики надеются, что дела у клуба пойдут получше. Тем не менее, в домашней встрече с одним из лидеров РПЛ у хозяев будет очень сложная задача забрать очки, а по возможности одержать еще одну победу. Поединок не имеет яркой вывески, но будет сложным для футболистов и интересным для болельщиков.
9 августа «Оренбург» выиграл на своем поле у «Сочи» (2:0), а пятого числа с тем же счетом уступил «Уралу» в чемпионате (0:2).
«Краснодар»
«Краснодар» является главным аутсайдеров в кубке России без набранных очков, но в чемпионате коллектив демонстрирует максимальные результаты. Клуб вместо со «Спартаком» набрал по девять пунктов и готовится к предстоящей встрече, чтобы продлить победную серию в РПЛ. Потеря очков критично не повлияет на гостей, но уверенность в своих силах будет немного ослаблена.
9 августа «Краснодар» проиграл в кубке России «Динамо» Москва (3:4), а четвертого числа переиграл в чемпионате «Пари НН» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 3.05
- Ничья – 3.8
- Победит «Краснодар» – 2.2
Статистика
- «Оренбург» смог победить лишь в двух встречах из десяти последних во всех турнирах
- «Краснодар» забивает уже в десяти поединках подряд во всех турнирах
- «Оренбург» выиграл два из пяти последних матчей у «Краснодара»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Предполагаем, матч будет примерно равным, а «Краснодар» не сможет добиться преимущества, которое бы гарантировал клубу важные три очка.