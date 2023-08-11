«Бавария» подпишет форварда за 100 миллионов евро. Кейн сделал главный шаг в карьере

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сегодня, 16:58

Футболист нашёл в себе смелость.

Форвард не смог бы уйти свободным агентом

«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер 30-летнего форварда с истекающим контрактом. Говорили, что Кейн останется. Но нападающий не хотел продлевать соглашение со «шпорами», боялся оказаться рабом директора клуба Леви. Стоило уйти через год свободным агентом? Игроку это выгодно, предложений больше, персональные условия лучше.

Но для «Тоттенхэма» свободный агент Кейн значит увольнения, сокращение социальных программ и отказ от привычного финансирования академии. Пострадали бы самые бедные и дети. Такая участь ждёт ПСЖ , если Мбаппе не уйдёт в «Реал» за деньги. Для Кейна «Тоттенхэм» — родной клуб, не мог их подставить. Также устал от ярлыка несмелого игрока.

Харри испугался идти в «Манчестер Сити». Кейна нет в МЮ , «Реале», ПСЖ и «Барселоне». Уход в «Баварию» нужен форварду. Разговоры о покорении рекорда по голам в АПЛ оставьте Каррагеру. Легко рассказывать, что голы «Лутону» важнее трофеев, ведь у самого Джейми 11 кубков.

У Кейна пока нет трофеев. А ещё хуже, что есть ярлык форварда, который уступает в решающих матчах. Проиграл финалы Лиги чемпионов и Евро-2020, полуфинал ЧМ -2018, два финала Кубка Лиги. Упустил шанс выиграть АПЛ вместо «Лестера» и «Челси». На ЧМ -2022 промах Кейна с пенальти против Франции исключил полуфинал с Марокко.

Кейна списывали в «Арсенале» и «Тоттенхэме»

Ирландец Патрик и англичанка Ким – фанаты «шпор», но их сына не приняли в школу клуба. Ребёнок не рос, был пухлым и медленным. Возможно, если бы юный Харри рано сбросил вес и вытянулся, то остался бы в школе «Арсенала», куда его приняли. Но щекастый блондин покинул академию «пушкарей» через два года после поступления. Лишь после «Уотфорда» попал в «Тоттенхэм».

«Шпоры» по ошибке прислали Кейну письмо об отчислении, но перезвонили и извинились. А затем разочаровались. Тренеры не понимали, что делать с этим Кейном. Школьник ничем не выделялся, разве что широкой костью. Первые тренеры Кейна вежливо отмечают, что был никаким, его пихали в полузащиту из жалости. Мальчика без яркого таланта могли отчислить.

Лишь с появлением в академии «Тоттенхэма» Райана Мейсона – будущего наставника «шпор», чью карьеру испортят травмы, Кейн нашёл правильного напарника и новую позицию в атаке, где раскрылся. Вырос, проявились лидерские качества. Недооценённый Кейн оказался упрямым подростком. В каждом дерби Северного Лондона на юношеском уровне больно бил «Арсенал» из мести.

Молодой футболист на три месяца запретил себе наносить удары и пасовать правой ногой, чтобы подтянуть игру левой. Сейчас у правши отличные удары с двух ног. Также с детства Харри читал о правильном питании для футболистов и применял советы из интернета. Получалось плохо, вес не уходил, но Кейн упрямый зануда, о чём шутят его друзья, вроде вратаря Пикфорда.

Англичанин был скромным, смотрел в пол при разговоре. Просыпался на поле, хотя оставался флегматиком. Только работа, терпения и никакого признания. Тренеры «шпор» не верили, что из Кейна получится звезда АПЛ , думали, растёт дублёр для легионеров.

Был объектом для шуток и пережил много аренд

Кейн был в четырёх арендах. В «Норвиче» просидел полгода в запасе и не сумел забить ни разу. Зато Харри повезло с личной поддержкой. Ещё в школе будущий футболист познакомился с Кэти Гудленд, которая стала его женой. Кейн рад, что супругу встретил до того, как стал богатым и знаменитым. Четно говорит, что мог стать жертвой аферистки, которая крутила бы мужем и была бы с ним лишь из-за денег.

У игрока сильный акцент и ужасная дикция. Даже британцы не могут разобрать слова Харри, его «гениальные» интервью пародируют и высмеивают. Некрасиво, ведь лондонец не виноват, что почти не учился в школе, не работал с логопедами и не попал к стоматологу вовремя, а прикус влияет на дикцию. Скомканная речь часто ведёт к молчаливости. Харри всегда говорит в нос и проглатывает много букв.

Ему комфортно лишь в кругу семьи, где все его понимают. Также удобно на поле, где можно делать работу молча. Надо отдать должное Кейну. Мало «девяток» мирового класса без плохой репутации и симуляций. Харри жёстко идёт в прессинг, но умеет это делать. Его любимая фишка – удар правой в дальний угол низом с правого угла штрафной площади. Годами забивает много не за «Реал», а за «Тоттенхэм».

Побил клубный рекорд легендарного Гривза. Почти половину голов «шпоры» забивают при участии Кейна. Харри уже лучший снайпер сборной Англии в истории. Идеальная «девятка». Умеет замечать напарников, дуэт с Соном великолепен. Смещения в центр поля роднят Харри с Бензема и отличают от эгоистичных нападающих.

В лице Харри в «Баварии» видят «пятый элемент»

Тухель верит, что не хватает именно Кейна. Группа поддержки классная даже без Мане, но нужна «девятка». У Харри никогда не будет толпы фанатов, как у ярких персон, вроде Ибрагимовича. Но англичанин заслужит уважение голами за «Баварию». Ведь есть две версии Кейна. Футбольная крутая, умеет всё.

А за полем это обычный мужик, который готовится в четвёртый раз стать отцом. Жена закрывает сердечками лица детей на фото, чтобы не «сглазили», хотя рядом показывает открытые снимки. У Кейна смешной брат. Чарли играет футбольного агента в костюме и снимает офис, хотя у него из клиентов только близкий родственник.

Харри повезло, что дедушка со стороны мамы Эрик был одарённым атлетом, поэтому сутулый лондонец получил гены для профессионального спорта. Но Харри это 90% труда и 10% таланта, таких людей надо уважать за упорство и стабильность. В Мюнхене Кейн будет торчать в телефоне, всегда на связи с клубными аналитиками – изучает защитников.

Также Харри найдёте у телевизора, обожает разный спорт. В детстве был большим фанатом форварда Шерингема. Харри – поклонник американского футбола и клуба «Пэтриотс». Двух лабрадоров назвал в честь квотербеков Тома Брэди и Расселла Уилсона. Кейн рассчитывает стать кикером НФЛ после завершения карьеры в главном футболе.

Форвард любит гольф, в который играет, смотрит крикет и собирает команду в «Фэнтези-футбол». Сентиментальный мужик, общается с собаками по видео, когда матчи на выезде. Детям, понятно, тоже звонит. Когда Кейн нянчит дочерей и сына, то рубится на одном мониторе в видеоигры в наушниках, а на другом идут мультфильмы.

Но англичанину пора выйти из зоны комфорта, уже опоздал на пару лет. Кейн как герой сказки о Стране Оз, который из Трусливого льва должен стать Смелым львом. Только в жизни волшебник не подарит храбрость, надо самому её показать. Пора набраться чемпионского опыта в «Баварии», а затем стать победным капитаном для Англии.