«Эвертон» подписал нападающего «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» и сборной Португалии до 19 лет подписал четырёхлетний контракт с «Эвертоном». Сумма трансфера оценивается в пределах 12,5-15 миллионов евро. Игрок будет выступать под номером 28.

Вот как прокомментировал свой трансфер Чермити:

Это большой шаг для меня. Переход в «Эвертон» — это новое начало, новая страница, и я очень счастлив быть здесь. Это прекрасный город и прекрасный клуб.

Я с нетерпением жду встречи с болельщиками, моими новыми партнёрами по команде и начала работы с тренером.

Я здесь и хочу сделать всё возможное для «Эвертона». Я хочу помочь команде. Надеюсь, я понравлюсь болельщикам, и я хочу показать им, на что я способен.

«Эвертон» — большой клуб. Здесь играли многие легенды. Я не мог отказаться от такой возможности. Это важный момент для меня, и теперь я полностью сосредоточен, чтобы приступить к работе.

Я трудолюбивый игрок. У меня есть скорость, и я думаю, что у меня хорошие способности к завершению атак. Я очень рад, что оказался здесь, и надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться в «Эвертоне».