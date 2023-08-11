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«Эвертон» подписал нападающего «Спортинга»

вчера, 14:19

Нападающий «Спортинга» и сборной Португалии до 19 лет Юссеф Чермити подписал четырёхлетний контракт с «Эвертоном». Сумма трансфера оценивается в пределах 12,5-15 миллионов евро. Игрок будет выступать под номером 28.

Вот как прокомментировал свой трансфер Чермити:

Это большой шаг для меня. Переход в «Эвертон» — это новое начало, новая страница, и я очень счастлив быть здесь. Это прекрасный город и прекрасный клуб.

Я с нетерпением жду встречи с болельщиками, моими новыми партнёрами по команде и начала работы с тренером.

Я здесь и хочу сделать всё возможное для «Эвертона». Я хочу помочь команде. Надеюсь, я понравлюсь болельщикам, и я хочу показать им, на что я способен.

«Эвертон» — большой клуб. Здесь играли многие легенды. Я не мог отказаться от такой возможности. Это важный момент для меня, и теперь я полностью сосредоточен, чтобы приступить к работе.

Я трудолюбивый игрок. У меня есть скорость, и я думаю, что у меня хорошие способности к завершению атак. Я очень рад, что оказался здесь, и надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться в «Эвертоне».

Главный тренер «ирисок» Шон Дайч также высказался по поводу трансфера.

Юссеф — талантливый молодой нападающий, который может придать нашему составу новые качества.

Он ещё подросток, который учится играть, и мы не будем забывать об этом, но мы считаем, что у него есть талант и задатки, чтобы стать очень хорошим игроком, и поэтому мы рады, что подписали его для «Эвертона».

Чермити воспитанник «Спортинга». За взрослую команду игрок дебютировал в прошлом сезоне. На его счету 22 матча, 3 гола и 2 голевых передачи, а также 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего нападающего в 3 миллиона евро.

«Эвертон» подписал нападающего «Спортинга»

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 15:32
"...Юссеф — талантливый молодой нападающий..."

На столько талантливый, что за 22 матча в португальской лиге с ЦФ закатил всего 3 шарика. Такой себе талант...
izrafel
izrafel
вчера в 14:41
Удачи парню.... только непонятно почему его Спортинг так запросто отпустил.
sova147
sova147
вчера в 14:22
Желаем успешной игры в Эвертоне! Четыре года с победами!
Гость
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