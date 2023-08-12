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«Реал Сосьедад» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 06:50
«Реал Сосьедад» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Жирона», который состоится 12 августа 2023 года

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошлого сезона заняли четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Королевского», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «жирондинцами». Пять товарищеских встреч провёл «Реал Сосьедад» в межсезонье. С минимальным счётом «бело-голубые» взяли верх над леверкузенским «Байером». «Нулёвку» раскатал «Королевский» с мадридским «Атлетико».

Со счётом 1:0 «Королевский» одержал победу над «Бетисом».

«Жирона»

«Бело-красные» в прошлом сезоне Ла Лиги заняли десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. Из шести товарищеских матчей, которые сыграла команда в межсезонье, ни в одном «жирондинцы» не уступили своим оппонентам. С разницей в один мяч «Жирона» выиграла у «Блэкберна» (3:2). Ничейным исходом завершилась игра с «Наполи» (1:1).

6 августа со счётом 2:1 «бело-красные» взяли верх над «Лацио».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал Сосьедад» – 1.64
  • Ничья – 4.00
  • Победит «Жирона» – 5.60
  • Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 2.66
  • Обе забьют — нет – 1.86
  • Обе забьют — да – 1.99
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

  • Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних
  • Пять побед одержали «бело-голубые» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «жирондинцы» одержали победы в четырёх встречах.

Прогноз

«Бело-красные» в межсезонье проявили себя самым наилучшим образом. Не проиграть чемпиону Италии – это явный успех. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 5.60 на победу «Жироны». Котировки букмекеров указывают нам на тот факт, что эксперты в предстоящей встрече отдают предпочтение «Реал Сосьедаду», но мы бы не спешили списывать со счетов «жирондинцев». Неожиданные исходы иногда случаются в футболе. За сюрпризы болельщики во всём мире как раз и любят эту игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк жирона
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:14
Без всяких сомнений, победить домашний Реал Сосьедад очень сложно, но Жирона является очень не простым соперником для каждой команды испанского первентсва. Например, в этом году в рамках прошлого сезона команды уже встречались в Сан-Себастьяне, и тогда им удалось подарить поклонникам мировую ничью 2:2. Ожидать повторения в плане голевом вряд ли стоит, но вот выдержать фору +1, Жироне явно под силу. Тем более, в минувшем игровом году за 19-ть гостевых туров Ла Лиги, "бело-красные" проиграли 9-ть раз, но более чем в один гол только в одном случае. Выходит, что у них есть не плохие шансы на успех.
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