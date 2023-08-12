«Реал Сосьедад» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Жирона», который состоится 12 августа 2023 года

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошлого сезона заняли четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Королевского», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «жирондинцами». Пять товарищеских встреч провёл «Реал Сосьедад» в межсезонье. С минимальным счётом «бело-голубые» взяли верх над леверкузенским «Байером». «Нулёвку» раскатал «Королевский» с мадридским «Атлетико».

Со счётом 1:0 «Королевский» одержал победу над «Бетисом».

«Жирона»

«Бело-красные» в прошлом сезоне Ла Лиги заняли десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. Из шести товарищеских матчей, которые сыграла команда в межсезонье, ни в одном «жирондинцы» не уступили своим оппонентам. С разницей в один мяч «Жирона» выиграла у «Блэкберна» (3:2). Ничейным исходом завершилась игра с «Наполи» (1:1).

6 августа со счётом 2:1 «бело-красные» взяли верх над «Лацио».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.64

Ничья – 4.00

Победит «Жирона» – 5.60

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Пять побед одержали «бело-голубые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «жирондинцы» одержали победы в четырёх встречах.

Прогноз

«Бело-красные» в межсезонье проявили себя самым наилучшим образом. Не проиграть чемпиону Италии – это явный успех. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 5.60 на победу «Жироны». Котировки букмекеров указывают нам на тот факт, что эксперты в предстоящей встрече отдают предпочтение «Реал Сосьедаду», но мы бы не спешили списывать со счетов «жирондинцев». Неожиданные исходы иногда случаются в футболе. За сюрпризы болельщики во всём мире как раз и любят эту игру.