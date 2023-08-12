«Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Тоттенхэм», который состоится 13 августа 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» в турнирной таблице АПЛ заняли девятое место по итогам прошлого сезона. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. С разницей в один мяч «пчёлы» проиграли «дачникам» из Фулема (2:3). В сухую, пропустив пару голов, команда из Брентфорда потерпела поражение от «Брайтона». Ничейным исходом со счётом 3:3 завершилась игра с «вилланами».

«Нулёвку» на прошлых выходных раскатали «пчёлы» с французским «Лиллем».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» заняли восьмую строчку по итогам прошлого сезона Премьер-лиги. Для того чтобы оценить шансы «Тоттенхэма» в предстоящей встрече с «пчёлами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «лилейно-белых». В межсезонье «Тоттенхэм Хотспур» провёл четыре товарищеские встречи. С разницей в один мяч «шпоры» уступили «молотобойцам». С одинаковым счётом 5:1 «лилейно-белые» взяли верх над сингапурским клубом «Лайон-Сити» и донецким «Шахтёром».

8 августа со счётом 2:4 «Тоттенхэм» уступил «Барселоне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.75

Ничья – 3.70

Победит «Тоттенхэм» – 2.48

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Три личные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из десяти последних «пчёлы» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «шпоры» уступили своим оппонентам в пяти встречах.

Прогноз

С достойным счётом «шпоры» уступили «Барселоне». Если они смогли каталонской команде забить пару голов, то и пару мячей, как минимум, залетит в ворота «пчёл» в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.48 на победу «Тоттенхэма».