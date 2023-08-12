«Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Тоттенхэм», который состоится 13 августа 2023 года
«Брентфорд»
«Пчёлы» в турнирной таблице АПЛ заняли девятое место по итогам прошлого сезона. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. С разницей в один мяч «пчёлы» проиграли «дачникам» из Фулема (2:3). В сухую, пропустив пару голов, команда из Брентфорда потерпела поражение от «Брайтона». Ничейным исходом со счётом 3:3 завершилась игра с «вилланами».
«Нулёвку» на прошлых выходных раскатали «пчёлы» с французским «Лиллем».
«Тоттенхэм»
«Шпоры» заняли восьмую строчку по итогам прошлого сезона Премьер-лиги. Для того чтобы оценить шансы «Тоттенхэма» в предстоящей встрече с «пчёлами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «лилейно-белых». В межсезонье «Тоттенхэм Хотспур» провёл четыре товарищеские встречи. С разницей в один мяч «шпоры» уступили «молотобойцам». С одинаковым счётом 5:1 «лилейно-белые» взяли верх над сингапурским клубом «Лайон-Сити» и донецким «Шахтёром».
8 августа со счётом 2:4 «Тоттенхэм» уступил «Барселоне».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 2.75
- Ничья – 3.70
- Победит «Тоттенхэм» – 2.48
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.38
- Обе забьют — да – 1.56
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- Три личные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В трёх футбольных поединках из десяти последних «пчёлы» проиграли своим соперникам
- За аналогичный период «шпоры» уступили своим оппонентам в пяти встречах.
Прогноз
С достойным счётом «шпоры» уступили «Барселоне». Если они смогли каталонской команде забить пару голов, то и пару мячей, как минимум, залетит в ворота «пчёл» в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.48 на победу «Тоттенхэма».