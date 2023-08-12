«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Бетис», который состоится 13 августа 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» вошла в пятёрку самых сильных команд Испании по итогам прошлого сезона Примеры. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Вильярреала» за последнее время. В межсезонье в пяти товарищеских матчах к ряду «жёлтые» не радуют победами своих поклонников. В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Спортинг» обыграл «жёлтую подлодку». Ничейным исходом завершилась игра с «Ниццей» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:4 «Вильярреал» проиграл «сорокам» из Ньюкасла.

«Бетис»

«Бетикос» по итогам прошлого сезона чемпионата Испании занял шестое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «гелиополитов» за последнее время. Из шести товарищеских матчей в межсезонье «зелёно-белые» выиграли только в одной встрече. «Мидлсбро» уступил с минимальным счётом «Бетису». Ничейным исходом завершилась игра с «Бёрнли» (1:1). «Севилья» обыграла «зелёно-белых» со счётом 0:1.

«Гелиополиты» на прошлых выходных проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.80

Ничья – 3.95

Победит «Бетис» – 4.30

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Только в двух матчах из десяти последних «Вильярреал» выиграл своих оппонентов

«Бетис» порадовал победами своих поклонников также в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 2.18. Обычно встречи данных команд на футбольном поле не отличаются обилием голов.