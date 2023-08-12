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«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:06
«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Бетис», который состоится 13 августа 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» вошла в пятёрку самых сильных команд Испании по итогам прошлого сезона Примеры. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Вильярреала» за последнее время. В межсезонье в пяти товарищеских матчах к ряду «жёлтые» не радуют победами своих поклонников. В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Спортинг» обыграл «жёлтую подлодку». Ничейным исходом завершилась игра с «Ниццей» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:4 «Вильярреал» проиграл «сорокам» из Ньюкасла.

«Бетис»

«Бетикос» по итогам прошлого сезона чемпионата Испании занял шестое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «гелиополитов» за последнее время. Из шести товарищеских матчей в межсезонье «зелёно-белые» выиграли только в одной встрече. «Мидлсбро» уступил с минимальным счётом «Бетису». Ничейным исходом завершилась игра с «Бёрнли» (1:1). «Севилья» обыграла «зелёно-белых» со счётом 0:1.

«Гелиополиты» на прошлых выходных проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.80
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Бетис» – 4.30
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.89
  • Обе забьют — нет – 2.23
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Только в двух матчах из десяти последних «Вильярреал» выиграл своих оппонентов
  • «Бетис» порадовал победами своих поклонников также в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 2.18. Обычно встречи данных команд на футбольном поле не отличаются обилием голов.

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