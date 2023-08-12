«Монпелье» – «Гавр» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» – «Гавр», который состоится 13 августа 2023 года

«Монпелье»

«Монпелье» завершил прошлый сезон на 12 месте, что не совсем соответствует ожиданиям болельщиков и руководства. Коллектив хочет побороться за зону еврокубков, а для этого уже в первом туре он обязан обыгрывать новичка Лиги 1. Матч не имеет яркой вывески, но по своему содержанию обещает быть интересным и напряженным. Потеря очков хозяевами будет рассматриваться как неудача.

5 августа «Монпелье» сыграл вничью с «Боруссией» М (2:2), а второго числа оказались сильнее «Алеса» (2:1). Оба матча были товарищескими.

«Гавр»

«Гавр» вернулся в Лигу 1 спустя более, чем 10 лет и главной задачей клуба будет сохранение места в Лиге 1 на следующий сезон. Еще одним интересным моментом для болельщиков будет переход в команду игрока сборной России Дамира Кузяева, за которым будет интересно следить. Уже в первом туре гости постараются как минимум не проиграть и начать сезон с набранных баллов после возвращения в элитный дивизион.

5 августа «Гавр» сыграл сразу два товарищеских поединка с «Клермоном» и оба проиграл (1:2, 0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мопенлье» – 1.97

Ничья – 3.45

Победит «Гавр» – 4

Статистика

«Монпелье» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гавр» уступил в пяти последних товарищеских поединках

«Монпелье» выиграл лишь один матч из пяти последних с «Гавром»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Монпелье», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Хозяева имеют не лучшую статистику с «Гавром», но в данной ситуации они имеют большие шансы на победу.