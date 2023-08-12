«Нант» – «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Тулуза», который состоится 13 августа 2023 года

«Нант»

«Нант» с большими усилиями смог остаться в Лиге 1 и теперь команде следует сделать все от себя зависящее, чтобы удачно стартовать в новом сезоне. Коллектив стартует на своем стадионе и в матче с «Тулузой» очень хочет набрать максимальное количество очков. Встреча считается рядовым матчем в чемпионате Франции, но каждый из клубов хочет хорошо начать сезон, поэтому борьба будет напряженной.

5 августа «Нант» проиграл «Кельну» (0:2), а второго числа уступил и «Лорьяну» (1:3). Оба матча были товарищескими.

«Тулуза»

После возвращения в элитный дивизион, «Тулуза» зарекомендовала себя как прочный коллектив, который может отобрать очки практически у любого соперника. В игре с «Нантом» у гостей будет возможность побороться за очки в первом туре и любой результат кроме поражения их вполне устроит. Поединок будет сложным для обоих коллективов, а его исход может решить даже одна маленькая ошибка.

6 августа «Тулуза» обыграла «Рому» (2:1), а 29 июля с тем же счетом оказалась сильнее «Осасуны» (2:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Тулуза» – 2.65

Статистика

«Нант» выиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Тулуза» забивала в восьми из десяти последних встречах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одном ничейном результате

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что команды будут играть примерно равно и в конечном итоге поделят очки, не выявив победителя в первом туре Лиги 1.