«Динамо» Москва – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Балтика», который состоится 13 августа 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамо» очень помогла недавняя победа над чемпионом России, которая дала футболистом уверенность в себе, что начало выливаться в результаты. На данный момент коллектив набрал лишь четыре очка в трех турах, но в случае победы над новичком сможет стать гораздо выше в турнирной таблице РПЛ . Матч обещает быть интересным, ведь хозяева буду пытаться подобрать ключи к обороне «Балтики».

9 августа «Динамо» Москва вырвало победу у «Краснодара» в кубке России (4:3), а шестого числа одолело на выезде «Зенит» в РПЛ (3:2).

«Балтика»

Клуб из Калининграда очень бодро начал сезон и если в чемпионате за три тура «Балтика» набрала три очка, то в кубке России вместе с «Зенитом» выиграла оба тура. Таким образом коллектив показал всем, что с ним нужно считаться и «дарить» очки они не намерены ни единому сопернику. В выездной игре с «Динамо» гости считаются аутсайдерами, но постараются достойно противостоять сопернику и использовать свои моменты.

10 августа «Балтика» обыграла в кубке России «Ахмат» (2:0), а в чемпионате одолела на своем поле «Факел» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.63

Ничья – 4.2

Победит «Балтика» – 5.2

Статистика

Шесть последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»

«Балтика» выиграла пять из восьми последних матчей на выезде во всех турнирах

«Динамо» выиграло три из пяти последних матчей с «Балтикой» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Предполагаем, что московский клуб забьет еще в первом тайме, а потом доведет матч до логического завершения.