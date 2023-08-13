«Зенит» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Факел», который состоится 13 августа 2023 года

«Зенит»

Чемпион России не лучшим образом стартовал в РПЛ и после трех туров имеет лишь четыре набранных очка. Это не позволяет «Зениту» расслабляться, а потеря очков «Спартаком» и вовсе мотивирует питерцев догнать главного конкурента, несмотря на то, что лидером чемпионата на данный момент является «Краснодар». В матче с аутсайдером у хозяев не должно быть больших проблем, но и совсем спустя рукава относиться к воронежцам тоже не стоит.

9 августа «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» в кубке России (1:0), а шестого числа уступил на своем поле «Динамо» Москва в РПЛ (2:3).

«Факел»

Клуб из Воронежа прервал свою серию поражений в прошлом матче, но проблем в том, что это было сделано в кубке России. В РПЛ «Факел» остается без набранных баллов, а выездная встреча с «Зенитом» не обещает ничего хорошего. В любом случае, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игру команды, чтобы улучшить результаты или руководству придется менять тренерский штаб в случае дальнейших провалов.

9 августа «Факел» неожиданно обыграл в кубке России ЦСКА (2:0), а шестого августа уступил на выезде «Балтике» в РПЛ (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.35

Ничья – 4.8

Победит «Факел» – 9.5

Статистика

«Факел» проиграл четыре из пяти последних официальных поединков

Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Факелом» при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. «Зенит» является большим фаворитом, но у клуба сейчас не все в порядке и вряд ли стоит рассчитывать на большое количество забитых от него мячей.