«Зенит» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Факел», который состоится 13 августа 2023 года
«Зенит»
Чемпион России не лучшим образом стартовал в РПЛ и после трех туров имеет лишь четыре набранных очка. Это не позволяет «Зениту» расслабляться, а потеря очков «Спартаком» и вовсе мотивирует питерцев догнать главного конкурента, несмотря на то, что лидером чемпионата на данный момент является «Краснодар». В матче с аутсайдером у хозяев не должно быть больших проблем, но и совсем спустя рукава относиться к воронежцам тоже не стоит.
9 августа «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» в кубке России (1:0), а шестого числа уступил на своем поле «Динамо» Москва в РПЛ (2:3).
«Факел»
Клуб из Воронежа прервал свою серию поражений в прошлом матче, но проблем в том, что это было сделано в кубке России. В РПЛ «Факел» остается без набранных баллов, а выездная встреча с «Зенитом» не обещает ничего хорошего. В любом случае, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игру команды, чтобы улучшить результаты или руководству придется менять тренерский штаб в случае дальнейших провалов.
9 августа «Факел» неожиданно обыграл в кубке России ЦСКА (2:0), а шестого августа уступил на выезде «Балтике» в РПЛ (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.35
- Ничья – 4.8
- Победит «Факел» – 9.5
Статистика
- «Факел» проиграл четыре из пяти последних официальных поединков
- Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Факелом» при двух ничьих
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. «Зенит» является большим фаворитом, но у клуба сейчас не все в порядке и вряд ли стоит рассчитывать на большое количество забитых от него мячей.