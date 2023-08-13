«Пари НН» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Ахмат», который состоится 14 августа 2023 года

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода является одним из аутсайдеров чемпионата России на данный момент и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. Некоторые эксперты уже называют «Пари НН» одним из главный претендентов на вылет из РПЛ , хотя чемпионат только начался. В матче с «Ахматом», который тоже не так удачно стартовал в РПЛ , хозяевам обязательно необходимо набирать баллы, чтобы вернуть уверенность в себе.

8 августа «Пари НН» проиграл на выезде «Спартаку» в кубке России (4:5), а четвертого числа на выезде уступил «Краснодару» в РПЛ (0:1).

«Ахмат»

«Ахмат» выиграл только один матча из пяти официальных, а остальные проиграл. Такой старт не может радовать болельщиков и руководство, а положение в кубке России уже после двух туров стало достаточно сложным. Коллектив имеет отличный шанс в матче с аутсайдером побороться за выездную победу и поправить свое положение в турнирной таблице РПЛ , где на данный момент было набрано всего три пункта.

10 августа «Ахмат» уступил в кубке России «Балтике» (0:2), а шестого августа в чемпионате на выезде переиграл «Сочи» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 2.7

Ничья – 3.05

Победит «Ахмат» – 2.85

Статистика

«Пари НН» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Ахмата» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в четырех последних поединках

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Обе команды выглядят не лучшим образом, но мы предполагаем, что в такой ситуации гости могут оказаться более удачливыми и смогут набрать важнейшие три пункта.