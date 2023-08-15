Распродажа в «Барселоне». Лишились Дембеле и Кессье, рассчитывают только на возрастных свободных агентов

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вчера, 10:49

Зона топ-трансферов закрыта.

Летнее трансферное окно для «Барселоны» началось с подписания Илкая Гюндогана свободным агентом и борьбы за Марцело Брозовича – но теперь наступает откат. Каталонцам пришлось попрощаться сразу с несколькими игроками стартовой обоймы, ещё одна потеря может случиться в ближайшее время.

Дембеле переманили французы, Кессье – аравийцы

И ушли не только они. К окончанию сезона «сине-гранатовые» лишились опытнейшего опорника Серхио Бускетса и левого защитника Жорди Альбы. Сохранить их было возможно в том случае, если бы удалось договориться с Лионелем Месси о возвращении – только вот у клуба из-за финансовых сложностей оказались связаны руки. Аргентинец отправился в МЛС в «Интер Майами» — туда же перешли опорник и латераль. Причём от их трансфера «Барселона» ничего не получила – игроки стали свободными агентами.

То же самое произошло с Умтити – 29-летний француз последний сезон провёл в «Лечче» на правах аренды, а по завершении контракта с «блауграной» свободным агентом перебрался в «Лилль».

Летом началась новая волна расставаний – теперь Усман Дембеле подписал контракт с ПСЖ , а Франк Кессье пополнил состав «Аль-Ахли». А сейчас дело доходит и до центрального защитника Клемана Лангле – на него претендует «Аль-Наср», шейхи готовы выплатить каталонцам 10+5 миллионов евро.

Возможности усиления ограничены

Скамейка «Барселоны» постепенно становится всё меньше. Самая чувствительная потеря – Усман. Французский вингер всё-таки стал давать результат и перестал нарушать режим, становился одним из лидеров коллектива Хави – и неожиданно футболист оказался в «Пари Сен-Жермен», что вывело из себя руководство испанского гранда. Франк Кессье хоть и был игроком ротации, оставался необходим для испанского менеджера на дистанции всего сезона.

Проблема в том, что продажи «сине-гранатовым» необходимы – прошлогодние финансовые рычаги сейчас уже не дают аналогичного результата. Даже с регистрацией контракта Гюндогана возникали проблемы, не получилось подписать Брозовича – это при том, что хорватский полузащитник и сам хотел в «Барселону», всячески затягивал переговоры с «Аль-Насром».

«Блауграна» сокращала зарплатную ведомость, расставалась с игроками, продавала часть телевизионных прав – но это было годом ранее. Сейчас снова необходимо искать пространство для манёвра.

К слову, за того же Дембеле парижане выплатили 50 миллионов евро – но лишь 25 из них получит испанский гранд. 10 миллионов отойдут агенту игрока, ещё 15 – вингеру (Кессье продали за 12,5 миллионов). Самое ужасное – то, что такие условия были прописаны в контракте француза, т.е. «Барселона» сама загнала себя в такое положение.

На этом фоне каталонцам доступна мизерная часть рынка – свободные агенты. Гюндоган большая удача, однако к этому моменту «сине-гранатовые» провернули лишь 3 трансфера – и всем новичкам уже за 30. Ориоль Ромеу – выпускник каталонской академии, но на уровне топ-клуба так и не заиграл. Иньиго Мартинес не сможет заменить Кристенсена или Араухо без потери качества. А о топ-новичках мечтать не приходится.

Разговоры о борьбе за победу в Лиге чемпионов — нежелание принимать реальность

В июле президент клуба Жоан Лапорта заявлял:

Думаю, лучше сказать, что мы будем в группе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Хави говорит, что мы пойдём за Лигой чемпионов. Победа будет почти обязательна, если мы усилим команду ещё парой игроков. Хави очень доволен составом, но если мы ещё чуть-чуть его усилим... Я не скажу вам то, что он мне говорил.

Сезон в Ла Лиге уже начался, а каталонцы так и не сделали шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном. Тогда «Барселона» боролась в группе ЛЧ с «Интером» и «Баварией» — и уступила путёвку в плей-офф по делу: мюнхенцы попросту сильнее, а «Интер» оказался крайне хорош в исполнении идей Симоне Индзаги.

«Сине-гранатовые» взяли чемпионство – но сделали это на характере, плюс на фоне неожиданно проблемного «Реала». Достижения коллектива Хави в прошлом сезоне объективно не соответствуют запасу мощности клуба.

Сейчас Лапорта говорит о борьбе за победу в ЛЧ , но ситуация никак не изменилась – «Барселоне» всё так же не хватает глубины состава, вариативности и спокойствия.

Очередной год уйдёт на выздоровление

Пока каталонскому клубу приходится бороться и с соперниками, и с внутренними проблемами. Когда прошлой осенью «сине-гранатовые» вылетели в ЛЕ , появились инсайды об угрозе отставки для Хави – «Барса» оказалась в заложниках собственных ожиданий и имени.

Теперь ситуация может повториться. Главное, от чего стоит отказаться боссам коллектива – так это от раздумий о расставании с тренером. В случае провала не он будет виновником, неудавшиеся трансферы – не его ответственность. При этом именно Хави удерживает каталонцев на высоком конкурентоспособном уровне. Так что и одно из условий выздоровление – стабильность на тренерском мостике.

Что касается самого испанского менеджера – ему ещё стоит подумать, оставаться ли в команде. С «Барселоной» он получил ценный опыт, не говоря уже о богатом прошлом. Только вот сейчас у Хави всё меньше возможностей – топ-трансферов точно ждать не стоит, но в случае неудачи велика вероятность, что в отставку отправят именно его. Неблагодарная работа – поэтому с позиции Хави будет логично, если он задумается о поиске другой команды.