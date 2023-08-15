Угроза с Востока. Саудовская Аравия наносит удар по европейскому футболу

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вчера, 08:19

Но в УЕФА и АПЛ опасности пока не видят.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выглядит вопиющим в пустыне. Он призвал Английскую Премьер-Лигу приостановить трансферы футболистов в Саудовскую Аравию из соображений некой «честности». Кажется, шокировала его попытка «Аль-Хиляля» заполучить Килиана Мбаппе из ПСЖ с предложением в 259 миллионов фунтов.

Невилл вспомнил, что капитан «Ливерпуля» Хендерсон рванул в «Аль-Иттифак», а другой хавбек «красных» Фабиньо отбыл в «Аль-Иттихад», где играет вместе с экс-полузащитником «Челси» Канте. В то же время «Манчестер Сити» продал Мареза в «Аль-Ахли», а «Аль-Наср» после Роналду приобрел у МЮ Алекса Теллеса. Кажется, этот поток уже не остановить.

Новым ударом по мировому футбольному рынку стал переход Неймара из ПСЖ в «Аль-Хиляль» за 77,6 миллиона фунтов и бонусы дополнительно. Все эти жесты подчеркивают, что чемпионат Саудовской Аравии стремится стать одним из сильнейших в мире в ближайшие несколько лет.

В июне Инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о том, что приобретает фактически четыре ведущих клуба страны, включая «Аль-Наср», который ранее купил Криштиану Роналду. Более того, щупальца PIF прослеживаются и в Европе. Например, в частной инвестиционной компании Clearlake Capital, которая владеет «Челси». Хотя лондонские управляющие эту связь отрицают. Есть подозрения и относительно «Ньюкасла», который получил богатых владельцев из Саудовской Аравии и отправил в «Аль-Ахли» Аллена Сен-Максимена.

Но в то же время, когда Невилл призывал к немедленному запрету трансферов в Саудовскую Аравию, босс Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что стабильности АПЛ ничто не угрожает. Благодаря системе, которая якобы предотвращает трансферные сделки по нереалистичным ценам. Мастерс подчеркнул, что его активность Саудовской Аравии не очень беспокоит, и отметил, что тамошние клубы имеют столько же прав на покупку игроков, сколько и клубы в других странах.

Они инвестируют в игроков и тренеров, чтобы поднять авторитет лиги и клубов. Нам потребовалось 30 лет, чтобы занять то положение, которое мы занимаем в мировом футболе с точки зрения репутации, статуса и финансового успеха.

Интерес к футболу

Надо заметить, что Саудовская Аравия всегда проявляла большой интерес к футболу. Сборная этой страны квалифицировалась на шесть из последних восьми чемпионатов мира. Она выиграла три Кубка Азии. Больше побед только у Японии. На прошлогоднем чемпионате мира в Катаре все 26 членов сборной Саудовской Аравии были из местных клубов. И ни один другой клуб не выигрывал Лигу чемпионов АФК чаще, чем «Аль-Хиляль», у которого четыре победы.

Нашумевшая покупка «Ньюкасла» недавно стала еще одним свидетельством растущей футбольной экспансии Саудовской Аравии, которая хочет через спорт позиционировать страну в мире для более широкой аудитории. В планах была также совместная заявка на проведение ЧМ -2030 вместе с Египтом и Грецией.

Громкие имена в саудовском футболе стали появляться не этим летом, а значительно раньше. Хотя толчок был дан именно в 2023 году – как раз с капиталовложений PIF. Ранее эти усилия выглядели более размытыми. Но, например, в прошлом сезоне чемпионский «Аль-Иттихад» тренировал экс-наставник «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, а под его началом играли Элдер Кошта, Эвер Банега, Одион Игало, которых помнят по играм в Европе.

Схожесть с Китаем

Когда та или иная лига становится крупным игроком на мировом трансферном рынке, возникают вопросы о ее финансовой устойчивости. Китайская Суперлига на короткое время привлекла большой интерес, там вертелись огромные суммы, что позволило привлечь игроков с именем. Но подобный уровень расходов держался недолго.

В Саудовской Аравии сравнения с Китаем не любят. Там считают, что стоят на более прочном фундаменте. Например, отсылаются к тому, что чемпионат страны хорошо себя зарекомендовал еще с 1970-х годов, а PIF – это не те же самые вложения, что были в Китае, где просто напрягли на какое-то время частных инвесторов, а те заинтересованы в футболе не оказались и быстро спустили тему на тормозах.

В Саудовской Аравии вроде как все на более основательных началах. Финансирование футбола здесь является частью долгосрочной стратегии, выработанной на государственном уровне. А тот факт, что четыре лучших клуба на 75 процентов принадлежат PIF, якобы является гарантом надежности и открытости для бизнеса, который обязательно придет в футбол Саудовской Аравии. Как минимум, тут отмечают рост интереса к чемпионату со стороны телекомпаний, которые раньше и не посмотрели бы в сторону этого турнира. А теперь покупают вовсю трансляции с мировыми звездами.

В Саудовской Аравии хотят изменить всю экономику футбола, а не просто привлечь звезд, которые доигрывают. Поэтому тут предпринимаются попытки заманить и тех, кто в самом расцвете сил. В том же Китае все же чаще делали акцент на доигрывающих знаменитостях, хотя бывали и исключения.

Обеспокоенность Европы

Мы выяснили, что в Англии футбольным чиновникам в целом все равно на активность клубов из Саудовской Аравии. Аномальный отток сильных игроков Европа уже переживала. С тем же Китаем. Однако европейские клубы больше ограничены системой финансового фэйр-плей, который не позволяет вступать в безумную гонку с богатеями за пределами Европы. Пока Старый Свет уповает на сознательность самих игроков, которые в большинстве своем не променяют перспективы в Лиге чемпионов на зарплаты в Саудовской Аравии. Всех не перекупят. Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: