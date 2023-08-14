«Челси» объявил о самом дорогом трансфере в истории АПЛ .

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Сумма трансфера составила 115 млн фунтов стерлингов с учётом бонусов, что является рекордным приобретением в истории АПЛ. Контракт с футболистом подписан до лета 2031 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Сумма гигантская, но это дело второстепенное, продали много своих игроков, главное, чтобы заиграл хорошо, Канте ушел, надеюсь сможет полноценно заменить его, а для этого в свои 21 годков все задатки имеются!
Сумма гигантская, но это дело второстепенное, продали много своих игроков, главное, чтобы заиграл хорошо, Канте ушел, надеюсь сможет полноценно заменить его, а для этого в свои 21 годков все задатки имеются!