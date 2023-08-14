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«Челси» объявил о самом дорогом трансфере в истории АПЛ

вчера, 20:43

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Сумма трансфера составила 115 млн фунтов стерлингов с учётом бонусов, что является рекордным приобретением в истории АПЛ. Контракт с футболистом подписан до лета 2031 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

«Челси» объявил о самом дорогом трансфере в истории АПЛ

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:25
Негритята - самые дорогие футболисты в мире.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 02:27
До 2031 года😳 8 летний контракт
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:08
Неймар за бешенные деньги из Сантоса принес ЛЧ и был в трезубце с Суаресом и Месси, негры в основном начинают хорошо и кончают быстро,есть исключения как Дрогба,Макелеле,Тюрам, Зеедорф,но это исключения
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:37
Если это стоит 115 лямов, Барриос стоит все 100
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
А чем отличились белые Кассано, Кокорин, Мамаев, Еременко, тот же Неймар?
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:21
эти негры не стоят чтоб за них платили огромные деньги,это тебе не Роналду,Ибра,Неймар,год два попылят и вечеринки.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:33
Сильно игрока подписала Челси, изначально давали 80 млн евро, Брайтон хотел 100 млн фунтов, и тут включился Ливерпуль в борьбу за игрока , так как красным необходим был опорник, ценник взлетел с 100 на 110 млн фунтов с учетом бонусами, Кайседо лидер по отборам Апл в прошлом сезоне, сильный сезон выдал Эквадорец, Время покажет заиграет ли он Челси.
pomor45
pomor45
вчера в 21:38
Все топы любят обильно потолковать о важности воспитания своих игроков, а на деле уповают на дорогущие трансферы, раскручивая, тем самым, маховик цен. Хорошо, хоть, что от этого имеют на жизнь клубы, воспитывающие этих игроков, зарабатывая на их продаже. Но, опять же, прославляют не тех тренеров, которые их воспитали, а тех, которым их купили: они красуются на олимпе, а воспитатели прозябают в их тени. И как-то такая несправедливость не только уживается в спортивном мире, а процветает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:33
Парень к успеху шёл, но теперь не всё от него будет зависеть
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:30
Ну что же, всех поздравляю! Да и сам эквадорец оказалась там, где сам хотел.
Сумма гигантская, но это дело второстепенное, продали много своих игроков, главное, чтобы заиграл хорошо, Канте ушел, надеюсь сможет полноценно заменить его, а для этого в свои 21 годков все задатки имеются!
A.S.A
A.S.A ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:18
А еще говорят рабство отменили)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
«Челси» объявил о самом дорогом трансфере в истории АПЛ .

Тодд Боули в кабинете у психиатра !)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:05
За такие деньги надо было подписывать на срок 88+1.. Хе..
протон
протон
вчера в 21:02
Думаю, Клопп не сильно расстроился.
протон
протон
вчера в 21:02
В Челси америкосы планку-то задирают, раскачивают маховик раздутых до безумия трансферов)
SanekGol
SanekGol ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:02
кто мы-то??!!! кто мы?? !! ты один здесь!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
Поздравляю болельщиков синих с очень сильным трансфером! Шикарное приобритение в опорную зону! Во вчерашнем метче против Ливерпуля четко было видно,как не хватает игрока именно в эту зону, хотя Галахер очень старался, но думаю с Кайседо Почу будет спокойнее. Теперь Энцо Фернандес может смело поддерживать атаку,зная что ниже его прикроет "пылесос" Кайседо. Зимой игрока хотел подписать Арсенал, но тогда Брайтон в последний момент отказался продавать игрока и как оказалось не зря, такую сумму бы мы точно не заплатили бы в то время. А сумма действильно сумашедшая!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:57
Должен пахать, как папа Карло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:52
Посмотрим на него!))
46snbb2hdtcm
46snbb2hdtcm
вчера в 20:51
Теперь пусть отрабатывает сполна
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:47
Давление на него будет зашкаливать. Если не оправдает себя, появится ещё один повод для троллинга Боули
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:46
Игрок конечно отличный,но ценник...в общем добро пожаловать в Челси:)
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