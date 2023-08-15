Символическая антисборная 4-го тура РПЛ. Выдумщики «Спартака» и спор о пенальти в ворота «Зенита»

1692103693

вчера, 15:48

Футболисты огорчили Абаскаля и Галактионова.

Вратарь

Илья Свинов («Спартак»)

Редко в составе голкипер, отразивший пенальти. Но цыплят по осени считают, а к осени «Спартак» может оказаться в середине таблицы. Пока Селихов лечится, а Максименко плохо управляет защитой, у Свинова появился шанс показать себя в основе. Но против «Зенита» Илья вряд ли будет в старте, ведь на последних секундах игры с «Уралом» вышел из ворот, упростив Бикфалви задачу принести Екатеринбургу победу над фаворитом.

Защитники

Алексей Грицаенко («Рубин»)

У «Рубина» в Ростове-на-Дону обидный разгром. Подходы казанцев не завершались точными ударами по воротам Песьякова, а вот «Ростов» пристрелялся – 9 ударов, из которых половину реализовали. И если из голов выбирать самый нелепый, то надо отметить третий, когда Грицаенко махнул ногой мимо мяча и подарил Голенкову точный удар. Хотя в других эпизодах защитник тоже ошибался.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Выдумал «Уралу» победный гол. А ещё заработал пенальти, неудачно выставив руку. Свинов подстраховал коллегу Литвинова – отразил удар Мишкича с «точки». Но дальше универсал, отправленный Абаскалем в центр защиты, подарил «Уралу» победу. Защитник провожал взглядом удар Бикфалви по опустевшим воротам, ведь подумал, что вратарь заберёт мяч на выходе.

Ясмин Челикович («Ахмат»)

Затмение было не только у Литвинова. Ясмин замешкался и подарил «Пари НН» гол, что привело Ташуева в ярость. Тренер «Ахмата» убрал боснийского защитника с поля в перерыве. И это правильный выбор, поскольку Челикович не вошёл в игру. Ясмин не смог поймать Сулейманова, а Семёнов уже по традиции не помогал, ведь Андрей среди разочарований старта РПЛ .

Марсело Алвеш («Сочи»)

Размахивал локтями с заслуженной жёлтой карточкой в пассиве. Марсело проигрывал дуэль, выпрыгнул ниже соперника. Ударил игрока ЦСКА локтем, получил вторую жёлтую карточку. Грубость защитника «Сочи» помогла «армейцам», ведь после ответного гола гостей москвичи дожали их в концовке поединка. В равных составах у южан был бы шанс на ничью, невзирая на давление ЦСКА .

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Мартинс ужасно играет у своих ворот перед штрафной площадью. Стал виновником голов в ворота Свинова, ведь «Урал» спокойно подбирал мячи недалеко от чужих ворот. Кристофер не прочитал идею Егорычева уйти на ударную позицию, остался в стенке и не успел подстраховать. Выстрел Мишкича опорник тоже не заблокировал. Отдал голевой пас, но у своих ворот начудил.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Счёт по ударам в матче «Локомотива» и «Крыльев Советов» в Москве – 2:20. Показывает разницу в готовности команд. Баринов, разумеется, виноват в значительной части успешных атак самарцев. Если бы не попавший в символическую сборную тура вратарь Лантратов, то не видать столичному клубу ничьей. Хотя могла быть победа, если бы Баринов не украл гол своей команды, нелепо сыграв рукой в атаке.

Хесус Медина («Спартак»)

Эксперимент не удался, из Медины не получилась «десятка» в стиле Мозеса. Нигериец остался в запасе, а парагваец вышел помогать хавбекам и форвардам. Остался без метких ударов и умных передач, без обводок и активности в прессинге. Медина первым ушёл с поля, но промашка Абаскаля привела к плохому первому тайму. Могли гореть 2:0 без спасения Свинова при пенальти.

Антон Миранчук («Локомотив»)

У атакующей четвёрки из стартового состава «Локомотива» в этом туре ни одного удара по воротам. Даже у защитника Фассона есть попытка. Марадишвили сравнял счёт, но этот хлёсткий удар не подтверждён работой Миранчука, Глушенкова, Пиняева и Сарвели. Антона убрали с поля во втором тайме, ведь самый опытный из атакующей четвёрки не вёл игру «Локомотива».

Нападающие

Гильерме Шеттине («Урал»)

Отличился во всех смыслах. Гильерме скинул мяч головой на Бикфалви, парочка джокеров организовали победу над «Спартаком». Но до этого бразильский форвард не реализовал два шикарных момента. Свинов мог пропустить шесть мячей вместо трёх в матче против «Урала». А на десерт Шеттине оставил своё удаление. Повезло, что у «Спартака» не хватало времени на камбэк.

Владислав Сарвели («Локомотив»)

Без Дзюбы лучше не стало. Сарвели в домашней игре «Локомотива» отметился только отменённым голом. Владислав плохо открывался, неудачно оттягивался к своим воротам – в собственной штрафной площади наступил на ногу сопернику, заработав пенальти. Лантратов подстраховал невнимательного форварда, но с таким футболом Сарвели будет на скамейке.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

У Абаскаля был матч против «Пари НН», где тренер увидел организационные проблемы «Спартака» без мяча. У Гильермо есть чужой опыт. ЦСКА проиграл «Уралу» в гостях впервые в новом веке. Но упрямый испанец гнёт свою линию, будто в футболе существует только атака. Тренерская незрелость ведёт «Спартак» к неприятностям. Заслужили поражение от «Урала», допустили много моментов.

Судейский спор тура. Неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

В концовке матча против «Факела» при счете 1:0 в пользу фаворита у ворот «Зенита» случилась серия скандальных контактов. Арбитры увидели игру рукой в штрафной «Зенита» – железный повод для пенальти. Но перед этим был контракт, который судьи посчитали фолом в атаке. Тренер «Факела» Евсеев не согласен, некоторые эксперты на стороне петербуржцев и арбитра.