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Бюро исполкома РФС утвердило список лучших игроков прошлого сезона РПЛ

вчера, 16:38

Бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов по итогам сезона 2022/2023.

Список «33 лучших футболистов чемпионата России»

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Мойсес (ЦСКА).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»). 3. Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). Артём Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Джикия один из лучших? Да уж
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:46
Возражение не совсем возражение, а дополнение. наши высказывания ведь не противоречат. Ну да, согласен, Ивичу виднее, он с ними работает по несколько часов в день
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:08
Я твое мнение уважаю, но хочу тебе возразить. Дело в том, что тренер ВСЕГДА лучше кого либо знает состояние вратаря перед игрой. Не думаю, что ты это не понимаешь. По всей видимости Мотя не убедил Ивича в своей готовности к игре. Вот и все.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:07
Возможно и так. Но заменивший его в серии пенальти выглядел очень плохо. Я бы сказал безнадежно плохо.
TheBoLt
TheBoLt ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:59
он два матча до этого голы привозил, логично было убрать его, он бы психологически не вывез, занервничал бы. эталонный спокойный Сафонов конечно был бы лучше в финале кубка. а нервный и ошибающийся нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:58
Сафонова с конями в финале на ворота ставить надо было! Через чур уважительно к сопернику отнеслись.
Чисто мое мнение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:56
В принципе, это не важно. В тройке все таки. Ну и Кордоба хорош.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:42
Володя, я тебя уважаю за адекватность. но здесь не конкурс и состязание фанов на проталкивание своих. Достаточно, что один из самых косячащих защитников сезона Джикия стал лучшим. Ты ещё одну нелепость предлагаешь внести в список. Кордоба по классу и уровню игры с большим отрывом лучший в РПЛ. А еще одна нелепость - это внесение в список Дзюбы. Ведь это лучшие в сезоне. А он в сезоне сколько сыграл? Там много нелепостей, не надо добавлять еще. Это мое личное мнение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:48
Я имел ввиду , что Соболь должен быть первым , а не кордоба...)
Nottrow
Nottrow
вчера в 17:40
Большие сомнения по поводу Соболева.
TheBoLt
TheBoLt ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:38
Я надеюсь, Сафонова и в сборную не вызовут в этот раз. пусть усвоит урок и работает лучше
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:34
А, что шкурку портишь своему?).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:31
Зато два коня в лучших на воротах!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:23
По жиру, по росту, по весу!).
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Больше всего из Зенита, 9 игроков. 7 из ЦСКА, 5 из Спартака , по 3 Краснодар, Ростов, Локо. 2 из Урала и по одному Ахмат, Динамо.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:08
По Соболю не согласен , а так все ровно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:06
В этом году будет полностью состоять из игроков Спартака
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:59
То неловкое чувство, когда Сафонов даже в тройку не вошел из-за двух провальных матчей на финише сезона))
Гость
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