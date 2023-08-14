Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Сперцян на вершине таблицы и победители «Спартака»

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вчера, 22:23

«Краснодар» выиграл четвертый матч подряд.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – паук сезона

Лучший вратарь РПЛ в новом году. Голкипер московского клуба отразил пенальти от Гарре, поймал аргентинца на ударе по центру ворот. На счету Лантратова 7 спасений за игру, «Крылья Советов» уничтожали оборону «Локомотива» почти весь матч. Но вратаря пробили лишь раз с помощью Рассказова. Отмечаем также Гудиева из «Факела» против «Зенита», но Лантратов сыграл не хуже.

Защитники

Михаил Рядно ( ЦСКА ) – юниор недели

Латераль «армейцев» в 17 лет и 329 дней отличился дебютным голом в РПЛ . В таком возрасте первый мяч за ЦСКА в чемпионате забил Дзагоев. Надеемся, у Михаила не будет травм. Федотову нужен классный латераль, Гайич не во всех фазах игры радует. Рядно отбирал мяч, шел в дриблинг и отличился на последних минутах. Удачно заменил Кирилла Глебова, получившего коварную травму.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Реабилитировался за приключения с пятью голами против «Спартака». С «Ахматом» команда Гоцука быстро забила, а дальше пришлось работать без мяча. Кирилл совершил 5 отборов, 6 раз выносил мяч от своих ворот, а еще едва не помог организовать гол, но напарник промахнулся. Зато у «Ахмата» нет ударов в створ ворот Нигматуллина – показательная статистика о работе Гоцука.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

«Оренбург» не позволил обороне «горожан» скучать. Но на счету «Краснодара» четвертая победа в РПЛ подряд, а на счету Сафонова «сухарь». Голкипера проверяли, но активность хозяев поля не отменяет правильные действия Алонсо во многих эпизодах. Опытный парагваец отлично сыграл на втором этаже и удачно покидал линию, страхуя команду, которая умеет «привезти» в защите.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – отборы тура

Показал себя в прессинге на чужой половине поля. Левый защитник «Динамо» хорошо справлялся с оппонентами из «Балтики». Дважды его давление приводило к голевым атакам на ворота новичка лиги. Скопинцев не создавал моменты прямо, но помог Нгамалё господствовать на левом фланге, да и гол Макарова тоже организовал именно Дмитрий. Вот такой незаметный герой поединка.

Полузащитники

Даниил Уткин («Ростов»)

В этом туре несколько командных побед. «Урал», «Краснодар», «Пари НН» и «Ростов» представлены равноценными героями. Но если говорим о единственном разгроме тура – победе Карпина над «Рубином» 3:0, то можно выделить по сумме действий именно Уткина. Гол создавали его напарники, но Даниил бил по воротам, создавал моменты и управлял игрой. И без мяча хорошо поработал, у Песьякова за матч всего два сэйва.

Даниел Мишкич («Урал») – реванш недели

Сначала проиграл дуэль Свинову из «Спартака», когда пошел бить пенальти. Удар был хорошим, но голкипер сыграл круче. А затем полузащитник «Урала» забил гол. Удачно выбрал позицию, круто пробил. Кроме полезных действий у чужих ворот, на счету Мишкича грамотная работа без мяча в поединке, где «Урал» немало ошибался, но нашел силы перевернуть поединок против «Спартака».

Эдуард Сперцян («Краснодар») – дубль тура

Эдуарду предлагали интересные варианты продолжения карьеры, но и в родном клубе тоже неплохо. На счету армянского хавбека оба мяча в матче против бедняг из «Оренбурга», которые с Ярошиком тонут под грузом успехов прошлого сезона. Сперцян нанес 4 удара по чужим воротам и был очень аккуратным с мячом. «Аякс» не последний клуб, который предложил Эдуарду контракт.

Нападающие

Эдгар Севикян («Пари НН») – почин тура

Москвич по месту рождения и воспитанник «Локомотива» поиграл за молодежную команду «Леванте». Вернулся в прошлом году, провел против «Ахмата» 14-й матч в РПЛ . И забил дебютный мяч. Атакующий полузащитник «Пари НН» отличился на первой минуте, определив судьбу поединка. Его команда нарастила преимущество, а Эдгар показал хороший дриблинг и желание вести борьбу.

Иван Сергеев («Зенит») – упрямство недели

С «Факелом» многие моменты создали благодаря настырности Сергеева. На счету Ивана победный мяч. Ассистировал ему Кассьерра, Семак перешел к схеме «5-3-2». «Зенит» методично и по-хозяйски защищал преимущество. Евсееву не понравилось, что арбитр отменил пенальти в ворота фаворита после фола в атаке до этого, но эксперты пока на стороне судьи. О ключевом моменте будут спорить, но бесспорна полезность Сергеева.

Андрей Егорычев («Урал») – универсал тура

Хавбек формально сыграл в атаке, но также работал в отборе. А главное, что чутье подсказало Егорычеву позицию на последних минутах встречи. Его хлесткий удар сравнял счет. С этого началась сенсация, ведь через пару минут Бикфалви воспользовался ошибкой Литвинова и Свинова из «Спартака». Фаворит проиграл, а Егорычев забил важнейший мяч. У Андрея гол второй тур подряд.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал») – организатор недели

«Уралу» повезло обыграть «Спартак». Соперник подарил очки, бездарно сыграв в опорной зоне и вручив гол Бикфалви. Но кто выпустил Эрика вовремя и с правильными задачами? Главный тренер «Урала». По рисунку игры команда, которая по составу на голову ниже, чем «Спартак», моментами смотрелась не хуже. Комплимент Ганчаренко и камень в огород Абаскалю. «Урал» крепкий середняк, клуб выдал лучший старт в истории в чемпионатах России. Дома обыграли ЦСКА и «Спартак».

Сенсация тура. Победа «Урала» над «Спартаком»

Москвичи думали, что увезут домой победу 2:1, но не получилось. «Спартак» потерял шанс оторваться от «Зенита» на пять пунктов перед очным матчем. Теперь победа Семака над Абаскалем в гостях гарантирует чемпионам место выше «красно-белых» в таблице. «Спартаку» надо изменить игру в защите, чтобы забрать очки у «Зенита».