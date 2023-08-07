Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Дубль Тюкавина, пятка Чалова и авторы разных погромов

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сегодня, 12:48

Много футболистов атаки – снова результативный тур.

Вратарь

Николай Сысуев («Оренбург»)

По традиции для РПЛ многим вратарям пришлось часто пропускать. Только Сафонов из «Краснодара» и Помазун из «Урала» с «сухарями». Но за отдых в сборную тура не берём. Поэтому выделим Дюпина, вратарь «Рубина» отразил 4 удара, но 4 раза пропустил. Старались Шелия и Шунин. Но в финале Сысуев. «Оренбург» мог пропустить в три раза больше от «Урала» в меньшинстве, если бы не сэйвы голкипера.

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА ) – прорыв тура

Гайич показался Галактионову слабым звеном в составе ЦСКА , поэтому под него придумали схему с Тикнизяном в атаке и Митаем на левом фланге в обороне. Милан поломал планы соперников. Наир будет в антисборной тура, а его коллега не успевал за Чаловым, Мухиным и Гайичем на фланге. Милан забил ключевой второй мяч ЦСКА , «Локомотив» не отыгрался и получил разгром в дерби.

Никола Радмановач («Балтика»)

У «Балтики» первая победа в чемпионате, Игнашевич обыграл «Факел». Хозяевам поля повезло в атаке с рикошетом, но у своих ворот полагались на надёжность серба Радмановача. У центрального защитника «Балтики» суммарно 14 удачных действий в обороне. В результате новичок РПЛ провёл матч, в котором у соперника всего один точный удар по воротам.

Георгий Джикия («Спартак») – сэйв тура

В карьере Георгия непростой период. Уровень игры капитана «Спартака» не всегда высокий. Но когда «Рубин» огрызался, то Джикии пришлось вступать в игру. Максименко оградили от града ударов, а вот защитник совершил спасение тура, вынес мяч с линии ворот. И с мячом Джикия привычно был хорош. «Спартак» дожал упрямого соперника после ничьей в первом тайме.

Кики («Урал») – новичок тура

Опытный 28-летний португалец в победном стартовом туре против ЦСКА сыграл один тайм. Теперь проводит полные матчи. С ним на поле в стартовом составе «Урал» в чемпионате не пропускал. После нулевой ничьей с «Пари НН» случилась чистая победа над «Оренбургом». Удаление у соперника сказалось, но у Кики была работа в защите, с которой он справился.

Полузащитники

Максим Мухин ( ЦСКА ) – универсальность недели

Опорный полузащитник ЦСКА играет правого инсайда. Возможно, временный ход, ведь возвращается Обляков и приедет чилиец Давила. Но Максим успел повеселиться в дерби с «Локомотивом», сделал дубль. У Мухина плохо получалось в атаке, но теперь попал в цель. У ЦСКА много интересных экспериментов, тренер Федотов снова удачно изменил позицию футболиста.

Роман Ежов («Крылья Советов») – жаворонок тура

Быстро проснулся против «Ростова». Крайний полузащитник «Крыльев Советов» отдал 2 голевые передачи за десять минут матча. Хубулов и Салтыков поблагодарили коллегу, а ответный мяч Комличенко не изменил планы самарцев. Им воздалось за невезучие поединки. Реализовали 5 из 7 ударов в створ. На десерт Ежов заработал и реализовал пенальти в концовке.

Никита Салтыков («Крылья Советов») – юниор недели

О Никите многие знали, его давно хвалили. Салтыков неплохо работал против «Балтики» в Кубке, но тогда проиграли. А теперь 18-летний крайний атакующий полузащитник сделал дубль в ворота «Ростова». Оба мяча симпатичные, отлично открывался и грамотно выбирал позицию. Салтыков может стать очередным открытием Осинькина, если будет смело завершать атаки.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – пас пяткой недели

Чалов в ударной форме. Пусть у него четыре гола в РПЛ с пенальти, без мяча форвард тоже играет замечательно. Фёдор упрямо и успешно тащит «армейцев» к победам. Нападающий заработал и реализовал пенальти в дерби с «Локомотивом», а затем отдал пас пяткой на Гайича. Соседей поймали на быстрых атаках, опыт Чалова помог ЦСКА развернуть игру.

Александр Соболев («Спартак») – щедрость тура

Передачи Соболева пригодились «Спартаку». Форвард ещё в прошлом сезоне пробовал себя в роли ассистента, а теперь помог забить Бонгонде. Соболев также уводил за собой защитников, когда на острие играл Медина. Дополнительно Александр отдал умную голевую передачу на Игнатова. У «красно-белых» командная победа, но два голевых действия лишь у Соболева.

Константин Тюкавин («Динамо») – дубль тура

Человек, победивший в логове льва. Константин снял проклятие с «Динамо» в Санкт-Петербурге. 21 год москвичи не могли обыграть «Зенит» в гостях не по решению КДК РФС . Тюкавин заставил чемпионов нервничать, забив дважды. Константину нужно прибавлять, не ждать моменты, а создавать их. Но против «Зенита» Тюкавину хватило идеальной реализации моментов.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА ) – спокойствие тура

«Динамо» отказалось от футбола «Оренбурга», чтобы обыграть «Зенит». Хвалим Личку, но Семака обыграли на характере, не только за счёт тактики. А если искать пример победной именно тренерской работы, то выходим на Федотова. Владимир Валентинович продолжает свои эксперименты. Опорник Мухин сделал дубль, центрфорвард Чалов раздаёт голевые передачи, а в обороне латераль Мойсес держит линию в центре. ЦСКА выдержал давление «Локомотива» и разнёс незрелого соседа.

Развязка тура. Концовка матча «Зенита» и «Динамо»

«Зенит» сравнял счёт на 90-й минуте. Давление сказалось, после прострела Шунин не сумел остановить мяч. Казалось, «Динамо» примет ничью. Но Барриос думал иначе. Грубый подкат сзади против Макарова привёл к красной карточке. Хотя «Зенит» мог спокойно потянуть время, они ошиблись в защите на фланге. Двужильный Лаксальт, отпахавший в опорной зоне, нашёл силы на прострел на Грулёва. После девяностой минуты матча три знаковых события – безумная развязка одного из главных матчей тура и всего лета.