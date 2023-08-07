Символическая антисборная 3-го тура. Ренан, Тикнизян, Дзюба и другие знаменитости

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вчера, 18:53

Много известных футбольных грешников.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Голкипер совершил две грубейшие ошибки. Сергей не смог прервать прострел с фланга, хотя у него была возможность. Также вратарь заработал пенальти. Несколько раз Песьякову откровенно повезло, мяч шел мимо ворот. А вот когда 18-летний участник сборной тура Салтыков делал дубль, опытный вратарь «Ростова» оплошал, ведь пропустил мяч над собой.

Защитники

Страхиня Эракович («Зенит»)

Не закрыл Тюкавина в голевой атаке. Не перестроился, когда «Динамо» удвоило преимущество. Эракович не был нагружен работой, ведь Тюкавин играл по Ренану. Но Страхиня частенько ошибался, «Зенит» быстро пропустил дважды и потратил много времени, чтобы вернуться в игру. А в концовке поединка с «Динамо» серб не помог в решающей голевой атаке соперника.

Игорь Вуячич («Рубин»)

Черногорец упустил Медину, но это не единственная позиционная ошибка Игоря против «Спартака». Москвичи забили в итоге четыре мяча. Вуячич, как и правый защитник казанцев Кабутов, не чувствовал перемещения Соболева, Промеса, Медины и Бонгонды на передовой, часто теряли опекаемых игроков. Оборона «Рубина» зевала, по воротам Дюпина попали 8 раз.

Роберт Ренан («Зенит»)

Защитники «Оренбурга» тоже ошибались, но они не представляют пятикратного чемпиона РПЛ . Поэтому Ренан, замененный Семаком после ужасного первого тайма, проходит в этот состав, а того же Сидорова из «Оренбурга» просто упоминаем. Роберт может отдать пас на соперника. Один в один юный бразилец тоже плох. Большой талант, но в Санкт-Петербурге у него не клеится.

Евгений Чернов («Ростов»)

Ветеран РПЛ присоединяется в обороне к новичкам. «Ростов» пропустил 5 мячей от «Крыльев Советов», а мог больше. Ежов разорвал оборону команды Карпина. Чернов не смог остановить прямого конкурента на своем фланге. У Романа две голевые к десятой минуте, красивые удары с острого угла, а еще заработанный пенальти в концовке. Чернов выступил слабо.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Поскольку Макаров из «Динамо» получил травму, то Барриоса вызывают на разговор в КДК РФС . Возможно, дисквалификация будет длиннее одного матча. Красную карточку Вильмар точно заслужил. Сделал очень грубый подкат двумя ногами. Непрофессионально, что для колумбийца необычно. Может, Барриос мыслями в другом клубе?

Даниил Глебов («Ростов»)

Оборона у «Ростова» без Осипенко намного слабее, но многие атаки «Крыльев Советов» надо было пресекать выше. Глебов не страховал фланг с Ежовым. Капитан и лидер «Ростова» ошибался, когда Гарре работал по центру перед штрафной площадью. Огорчает, что у Глебова такие перепады от игры к игре. Поэтому богатые клубы его не подписали?

Ду Кейрос («Зенит»)

Футболисты «Зенита», которым нужно сражаться за место в основе – Кейрос, Эракович, Бакаев и Мантуан, плохо выступают на старте сезона. Ду против «Динамо» был настолько незаметным и бесполезным, что Семак решил убрать бразильского хавбека после первого тайма. Перестановки несильно помогли, ведь Фернандес тоже сыграл плохо, но замена заслуженная.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Тренер «Локомотива» Галактионов перемудрил. Наир сыграл левого форварда, но стартовое давление «железнодорожников» на ЦСКА не привело к забитому мячу. Также от Тикнизяна не было пользы в обороне, не помогал Митаю. Армянин был заменен на 56-й минуте дерби. Будет обидно, если так попрощался с «Локомотивом» перед отъездом в Германию.

Нападающие

Артём Дзюба («Локомотив»)

Был в антисборной прошлой недели, невзирая на гол и победу «Локомотива». Против ЦСКА центральный нападающий потянул команду вниз, подтвердив предыдущие выводы. Не забил после сэйва Акинфеева и не повел молодой коллектив за собой, когда «Локомотив» активно создавал моменты. После ухода Дзюбы лучше в атаке не стало, но с ним играли вдесятером.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Мансилье показали красную карточку в дебюте игры с «Уралом». Удаление по учебнику. Мяч был высоко в воздухе, но аргентинец выставил ногу в сторону груди соперника. Удар из карате в середине поля. Брайан мог спокойно дождаться, пока Бевеев примет мяч, чтобы начать активную борьбу. Грубость, которая определила результат – поражение «Оренбурга».

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Галактионова подставила реализация его «Локомотива». Рахимову в «Рубине» не хватает квалифицированных защитников и хавбеков, чтобы лучше встречать соперников уровня «Спартака». А вот Семаку даже сейчас грех жаловаться. Наставник «Зенита» точно не выжимает максимум. У чемпионов скверная игра. Вендел пытался заменить тренера своими решениями после выхода на замену, но в итоге нарвались на поражение от «Динамо».

Вечная классика. Грубейшие ошибки в обороне

Суммарно собрали ровно 30 голов, 3.75 за игру. Безумная результативность, причем много пропускали также сильные команды – «Локомотив», «Ростов» и «Зенит». Защитники очень жестко ошибались. Даже у ворот ЦСКА и «Краснодара» были моменты, хотя у них один пропущенный мяч на две команды.

Необъяснимый ляп арбитра. Штрафной после подката Литвинова

Арбитры разглядели фол в эпизоде, где была игра в мяч и желание футболиста «Рубина» картинно упасть. После этого штрафного казанцы забили гол. Хорошо, что ошибка не повлияла на результат матча, «Спартак» одержал крупную победу. Также отметим, что в игре «Сочи» и «Ахмата» можно было поставить пенальти в ворота грозненцев за игру рукой. Обошлось без громких скандалов, судьи взяли передышку после старта с огромным количеством ошибок.