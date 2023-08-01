Символическая сборная 2-го тура РПЛ. Неудержимый Тикнизян и герои безумных камбэков

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сегодня, 22:31

Весело было не только в игре «Ахмата» и ЦСКА .

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – надежность старта

«Локомотив» победил «Факел» (4:1), но счет обманчив. Одним из героев поединка стал голкипер, отразивший 5 ударов. Лантратов после перехода в «Локомотив» вернулся на пик формы. Москвичи могли начать сезон с двух побед, если бы в первом туре против «Рубина» голкипера не подвели центральные защитники.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов») – удар тура

В обороне будут грешники, которые вернулись в футбольный рай. Бейл начал матч против «Динамо» слева, немало ошибался. Но когда тренер Осинькин взялся спасать игру, превращая поражение в ничью, то именно голландец был флагманом. Мощный удар защитника, перешедшего на правый фланг, подарил надежду на яркий камбэк.

Кайо («Краснодар»)

Лишь три команды в туре не пропускали, но «Урал» и «Пари НН» забыли о создании явных моментов. А «Сочи» заставил «Краснодар» поработать. Сафонов помогал Кайо, но бразилец рядом с парагвайцем Алонсо играет надежнее, чем с другими напарниками. Кроме семи выносов мяча, Кайо может похвастаться расторопностью у чужих ворот. Сперцян коварно запутал оборону «Сочи» после стандарта, а защитник «горожан» этим воспользовался.

Матиас Перес («Оренбург»)

Дерзкий защитник, поэтому обязательно будут ошибки от чрезмерной аргентинской футбольной смелости. Но против «Рубина», который симпатично сыграл в стартовых турах, Перес спас «Оренбург» от очередного поражения. Матиас оказался у чужих ворот и не промахнулся, огорчив Дюпина. В обороне были помарки, но Перес их перекрыл.

Наир Тикнизян («Локомотив») – вихрь сезона

Забил в четвертой игре РПЛ подряд. Для формального игрока обороны это уникальный результат. В Воронеже, где многим фаворитам бывало неуютно, московский фаворит помучился с «Факелом». Но поскольку у тренера Галактионова есть настолько меткий защитник, то одержали комфортную победу 4:1. В обороне Тикнизян ошибался, а в атаке сделал дубль.

Полузащитники

Диего Лаксальт («Динамо») – универсал тура

Уругвайский левый латераль играет в центре поля. Опорная зона «Динамо» нуждается в диспетчере. Тренер Личка тестирует схему с Лаксальтом. «Динамо» упустило верную победу, но не по вине Диего. До перерыва Лаксальт удачно связывал игру всей команды, а вот на целый матч никого в «Динамо» пока не хватает.

Иван Олейников («Ахмат») – настырность недели

Хвалим Глушенкова из «Локомотива» за выход на замену. Но в серии пенальти имени Безбородова тоже нашелся герой из числа игроков. Олейников часто напрягал оборону ЦСКА , искал бреши и повод упасть в чужой штрафной. Грехом Ивана стал промах с пенальти, но Безбородов заставил перебить, Конате исправил ошибку напарника.

Арсен Захарян («Динамо») – пас тура

Непринужденный заброс Захаряна на Тюкавина, который превратился в голевую передачу после удара-парашюта, лучше всего объясняет, почему Арсена ценят скауты европейских клубов. Захаряну надо прибавлять в работе без мяча, особенно позиционно, но в атаке чувствует ритм футбольного сердца. В родной Самаре у Арсена гол плюс ассист.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – палач тура

В матче в пятью пенальти (и шестью ударами с «точки») победил человек с железными нервами. Непросто реализовать три пенальти за один поединок. У футболистов ЦСКА в прошлом были серьезные проблемы при подходе к «точкам». Но Чалов научился на чужих и своих ошибках. Федор трижды переиграл Шелию.

Джон Кордоба («Краснодар») – забег тура

Колумбиец снова прекрасен. В концовке непростого для «Краснодара» матча против «Сочи» Кордоба прокатил защитника Литвинова в антисборную второго тура перед своим голом. А до этого у Джона было еще четыре удара по воротам Заболотного. «Горожане» стартовали с двух побед подряд, Кордоба забивал в обоих матчах.

Квинси Промес («Спартак») – класс тура

Бонгонда у «Спартака» понравился не меньше, чем Промес. Но красивое открывание новичка команды в штрафной площади не могло бы завершиться голом без идеальной диагональной передачи Промеса. У Квинси точность передач 92 %, но бьет тоже хорошо. Без гола голландца «Балтика» Игнашевича сумела бы вырвать вничью в Москве.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

В этом туре длиннее список наставников, которых легче отругать. Но если искать героя, который справился с задачей поставить симпатичную игру и добыть победу, то выходим на Ивича. Ему не помогали арбитры. Его несколько раз простили подопечные Хохлова, ведь Сафонов собрал пять сэйвов. Но помарки в обороне не отменяют интересный футбол «Краснодара». Бой против «Сочи» был непростым для команды, но «горожане» достойно справились с соседями. Удачный стандарт и контратака подарили победу 2:0. Только у «Спартака» тоже стопроцентный результат на старте РПЛ .

Особенность тура. Дикие повороты в матчах