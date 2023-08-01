Костяк «Сити» разбегается. «Аль-Ахли», «Барса» и «Бавария» — новые клубы недавних победителей ЛЧ

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сегодня, 16:25

Пора собирать новых лидеров.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне вышел на пик – наконец не только выиграл АПЛ и кубковый турнир, но и добился успеха в Лиге чемпионов. Причем «горожане» прошли по самой напряженной части еврокубковой сетки, сыграв с «Баварией» и «Реалом».

Но, несмотря на яркий финиш кампании-22/23, есть риск, что теперь «небесно-голубые» ненадолго уйдут в тень. Свою роль сыграет удовлетворение, усталость. И потери – уже случившиеся и потенциальные. МС потерял нескольких игроков из основного костяка, на очереди – еще ряд важных футболистов.

Рияд Марез – в «Аль-Ахли»

Алжирский вингер провел рядовой сезон – в Премьер-Лиге забил 5 мячей и отдал 10 ассистов за 30 матчей, был на виду и часто попадал в основу. При этом Гвардиола ближе к весне перешел на схему с тремя центральными защитниками – и Рияд вместе с Грилишем давали «Сити» скорость в качестве латералей.

Марез вполне мог провести с Хосепом еще один сезон – поводов для ухода было мало. Но надо учесть – ему уже 32 года. Игрок выбрал переехать на Ближний Восток до того, как потеряет в скорости – и место в основе. В Саудовской Аравии нужны именитые исполнители – и Рияда подобрал «Аль-Ахли». По слухам, вингер получит 100 миллионов евро за 2 сезона, так что и финансовый фактор сыграл свою роль.

Илкай Гюндоган – в «Барселону»

В центре поля у Пепа Гвардиолы был сильнейший подбор универсалов. Родри, Филлипс, Силва, Де Брюйне, Гюндоган – минимум трое могли играть сразу на нескольких позициях. Немецкий хавбек был в их числе.

Илкай обследовал почти все зоны от опорной до острия. Несколько раз играл опорника, был центрхавом и атакующим полузащитником – забил 8 голов, отдал 5 результативных передач. Но еще зимой сообщалось о контактах между немецким футболистом и «Барселоной» — и как бы наставник «горожан» ни хотел сохранить Гюндогана, тот все же выбрал каталонский клуб, где потребовалось усиление центра поля после ухода Бускетса.

Еще обиднее «Ман Сити» оттого, что на трансфере Илкая они ничего не заработали – хавбек перешел на правах свободного агента. Из плюсов – оперативно удалось выцепить Матео Ковачича, который не захотел ждать восхождения нового «Челси». Хорват придаст «небесно-голубым» баланса – а потому от потери Гюндогана не так горько.

Кайл Уокер – в «Баварию»

Вариант с «Баварией» у защитника сборной Англии возник только в июне. Зато стал развиваться стремительно. Ситуация примерно та же, что и с Марезом. Кайлу в мае исполнилось 33 года. Он остается железным игроком основы, понимает требования Пепа – и готов к новым амплуа.

Но дальше будет только тяжелее. Из-за насыщенного календаря в АПЛ , из-за амбиций «Сити», который каждый год даже в мае продолжает борьбу за несколько трофеев. Из-за экспериментов Пепа – против «Лейпцига» испанец поручил Кайлу полностью покрывать правую бровку, а такой объем работы с возрастом выполнять все сложнее.

«Бавария» — тоже топ-клуб, но в Бундеслиге более щадящий календарь. По последним данным, контракт согласован – 2 года с опцией продления еще на сезон. Готовится первое предложение для английского гранда.

Бенжамен Менди – в «Лорьян»

Разбрасываться крайними защитниками – не в интересах «Сити». На левом фланге остался 22-летний Серхио Гомес, справа, помимо Уокера, – 18-летний Льюис и Канселу, который впал в немилость Пепа. Но француз Менди бесплатно уходит в «Лорьян».

У Бенжамена не пошло с самого начала. Травмы помешали провести даже один полноценный сезон, в лучшем случае – 19 матчей чемпионата-2019/20. Затем уже Зинченко стали наигрывать слева, подписали Канселу. Плюс обвинение в изнасиловании – Менди оправдали, но инцидент поставил крест на карьере защитника. Теперь после затяжной паузы футболист отправился в родную Лигу 1.

Жоау Канселу – в «Барселону»

Португальский защитник – в напряженных отношениях с главным тренером «Ман Сити». По слухам, появившимся в конце января, они обострились после ЧМ -2022. Португалец неоднократно выражал недовольство количеством игровой практики – а после того, как стало известно, что защитник не сыграет в старте в кубковом матче против «Арсенала», дело дошло до открытой ссоры.

Это привело к аренде в «Баварию» — там латераль сыграл в 15 матчах Бундеслиги, забил 1 мяч и отметился четырьмя ассистами. Мюнхенцы выкупать его не стали – но вряд ли Жоау захочет оставаться в «Сити» после конфликта с Пепом.

Один из вариантов продолжения карьеры – снова «Барселона». Но не стоит забывать, что у каталонцев серьезные проблемы с финансами – полноценный трансфер дорогостоящего Канселу им провернуть никто не позволит. В то же время Усман Дембеле пакует чемоданы в «Пари Сен-Жермен» — и в случае перехода француза «блауграна» всерьез возьмется за латераля «Сити». Одним из вариантов называется очередная аренда.

Бернарду Силва

Наименее вероятный трансфер из всех. Бернарду очень важен для Гвардиолы – и в отличие от Уокера с Марезом, моложе. В 28 лет португальский полузащитник только выходит на пик и сохраняет стабильность.

В июне сообщалось об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии – за него боролись «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Были даже инсайды о зарплате в 80 миллионов фунтов за сезон. Но Бернарду решил не испытывать судьбу.