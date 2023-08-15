«Индепендьенте» – «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Аргентины «Индепендьенте» – «Сентраль Кордоба», который состоится 16 августа 2023 года

«Индепендьенте»

«Красные дьяволы» в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают на данный момент двадцать четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Королей кубков». 17 июля с минимальным счётом в рамках матча 25-го тура Лиги Професиональ «Индепендьенте» на выезде выиграло у команды «Сентраль Кордоба». Победный гол забил в конце первого тайма нападающий Брайан Мартинез. В позапрошлом туре «Атлетико Тукуман» выиграл у «красных дьяволов».

Со счётом 0:2 «Индепендьенте» проиграло дома команде «Бока Хуниорс».

«Сентраль Кордоба»

«Чёрно-белые» находятся на одну строчку выше «красных дьяволов» в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Рассмотрим несколько футбольных поединков «железнодорожников» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Сентраль Кордоба» потерпел поражения от своих соперников. В два гола «чёрно-белые» проиграли командам «Росарио Сентраль» и «Расинг». С минимальным счётом «Сентраль», как мы уже упомянули ранее, уступил клубу «Индепендьенте».

29 июля со счётом 0:2 «железнодорожники» дома потерпели поражение от команды «Атлетико Тукуман».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Индепендьенте» – 2.18

Ничья – 3.15

Победит «Сентраль Кордоба» – 3.65

Победит «Индепендьенте» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.56

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.38

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В трёх матчах из пяти последних «красные дьяволы» уступили своим соперникам

За аналогичный период «железнодорожники» проиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Индепендьенте» предлагает коэффициент 2.18. В недавнем матче Лиги Професиональ «красные дьяволы» обыграли «железнодорожников». В предстоящем матче Кубка Аргентины не без труда, но «Короли кубков» справятся с «чёрно-белыми».