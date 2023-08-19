Не только деньги. Лавия выбрал «Челси» вместо «Ливерпуля»

1692452180

сегодня, 16:36

Этому поспособствовал старый знакомый юноши.

Одна из главных трансферных историй августа завершилась. Ромео Лавия перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53 миллиона фунтов. Основная интрига состояла в том, кто выиграет борьбу за полузащитника. Битва разворачивалась между «Челси» и «Ливерпулем», средняя линия которого осиротела в последнее время, поэтому в нее требовалась свежая кровь.

Восстал из пепла

Сам по себе выход Лавии из пепелища «Саутгемптона» по итогам провального для команды прошлого сезона – это большое достижение. Особенно для молодого футболиста, которому всего 19 лет. Но Ромео был настолько ярким пятном на тусклом фоне «Саутгемптона», что сумел обеспечить себе рост, хотя еще год назад вряд ли кто-то подозревал о талантах полузащитника.

Он перебрался в «Саутгемптон» летом 2022 года из академии «Манчестер Сити» за 10,5 миллиона фунтов. Сразу же дебютировал в первой игре против «Тоттенхэма». На тот момент ему было всего 18 лет. А свои выдающиеся навыки Лавия уже стал демонстрировать. В первых пяти турах он выходил в стартовом составе, быстро стал неотъемлемой частью «святых». В пятой своей встрече Лавия забил дальним ударом в ворота «Челси». И в той же игре получил травму, которая выбила его на несколько месяцев. Тогдашний главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль винил себя отчасти в этом:

Две напряженные игры Премьер-Лиги за три дня – это совершенно неизвестный для него опыт. Я должен быть более осторожным в том, насколько можно загружать наших молодых футболистов.

Впрочем, более бережного отношения к Лавии не получилось. Во-первых, Хазенхюттля уволили, во-вторых, «святые» сразу оказались в тяжелом турнирном положении, и им было не до рассуждений о нагрузках, требовалось бросать все лучшие силы в бой в каждом матче. Единственным послаблением с точки зрения нагрузки стали поздние замены Лавии. После чемпионата мира в Катаре он провел полностью только десять матчей из 25, сыгранных «Саутгемптоном».

Лучший перспективный хавбек

Бельгиец Лавия представляет собой тот тип полузащитника, который интересен всем топ-клубам. Он уверенно контролирует мяч, умен в оборонительных действиях, чувствует себя в своей тарелке, когда становится ключевой фигурой в центре поля. Многие большие клубы выстраивают свою игру, начиная с контроля ситуации в опорной зоне. Игроки, способные держать мяч и грамотно им распоряжаться под давлением, пользуются большим спросом.

И Лавия органичен в этой роли. Он любит врываться в создаваемую им же свободную зону после раскачки соперника. Оппонентам нередко приходилось останавливать такие рывки Лавии фолами. Ромео крепок, у него тяжело отобрать мяч, к нему тяжело подступиться для этого. В оборонительных действиях хавбек тоже хорош и будет только расти в этом компоненте, поскольку ему всего лишь 19 лет. У него поставленный отбор, он успешен в единоборствах и подвижен, что позволяет закрывать пространство и срывать атаки соперника.

Ничья «Саутгемптона» с «Арсеналом» со счетом 3:3 в Лондоне в апреле показала, насколько важен Лавия для команды в обороне. Поскольку «святые» вели со счетом 3:1, когда Ромео покинул поле на 88-й минуте. В его отсутствие центр поля у «Саутгемптона» просел, и команда пропустила дважды за короткий промежуток времени. Полузащита без Лавии фактически перестала функционировать.

Битва за контракт

Когда стало ясно, что «Саутгемптон» вылетает из АПЛ , никто не сомневался: Лавия в команде не останется и перейдет в один из сильнейших клубов. Слухи отправляли бельгийца в разные клубы, однако «в финале» остались только двое. Главная битва произошла между «Ливерпулем» и «Челси». Оба клуба в разном положении. «Красные» страдают от исхода полузащитников и должны тщательно подходить к распоряжению бюджетом, а «синие» разбрасывают деньги направо и налево, насыщая состав все новыми и новыми исполнителями, не особо задумываясь о величине расходов.

Примечательно, что «Саутгемптон» принял оба предложения. «Ливерпуль» давал за Лавию 60 миллионов фунтов, а «Челси» предлагал 53 миллиона с возможностью добавить еще 5 миллионов при выполнении определенных условий. Решение оставалось за самим игроком, и он выбрал «Челси».

Выбор Лавии многим показался странным. Доверия к новому проекту «Челси» сейчас не так много. Однако мы понимаем, что оба клуба предлагали разные условия контракта. Кроме того, не стоит недооценивать влияние на сделку Джо Шилдса, одного из директоров «Челси» по набору молодых игроков. Шилдс знаком с Лавией с юных лет, так как ранее работал в «Манчестер Сити». Более того, прошлым летом Шилдс перешел в «Саутгемптон» на должность главы отдела по набору футболистов, а сразу после этого переманил туда Лавию. Теперь снова потащил его за собой. Так что Шилдса можно считать теневым творцом карьерного пути Ромео. И последний наверняка учитывал фигуру Шилдса, принимая решение.

Понятно, что в ближайшей перспективе у Лавии не будет много игрового времени. За последние восемь месяцев «Челси» потратил 106 миллионов фунтов на Энцо Фернандеса из «Бенфики» и более 100 миллионов на Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Это все центральные полузащитники. Эту пару вряд ли удастся кому-то разбить в основном составе «Челси». Но найдется место и для Лавии.

Вряд ли Ромео будет сильно расстраиваться, если поначалу его игровое время ограничится. Все-таки в элитном футболе он еще начинающий исполнитель. Возможно, такая логика противоречит идее о том, что молодым футболистам нужны игровые минуты. Иногда полезнее постепенный выход на топовый уровень. Маурисио Почеттино умеет плавно раскрывать таланты и способности молодых футболистов, а сам немного турбулентный проект «Челси» в любом случае позволит любому проявить себя. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится. Ну а «Ливерпулю» нужно продолжать судорожно искать полузащитника.