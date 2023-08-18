«Ливерпуль» подписал капитана сборной Японии

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вчера, 14:49

Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии перешёл в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила около 19 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. Японец будет выступать под номером 3.

Эндо выступал за «Штутгарт» с июля 2020 года (133 игры, 15 голов, 12 ассистов и 18 жёлтых карточек). В прошедшем сезоне японец сыграл 40 матчей, забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Вот как прокомментировал свой переход 30-летний игрок: