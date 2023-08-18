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«Ливерпуль» подписал капитана сборной Японии

вчера, 14:49

Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Ватару Эндо перешёл в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила около 19 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. Японец будет выступать под номером 3.

Эндо выступал за «Штутгарт» с июля 2020 года (133 игры, 15 голов, 12 ассистов и 18 жёлтых карточек). В прошедшем сезоне японец сыграл 40 матчей, забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Вот как прокомментировал свой переход 30-летний игрок:

Сейчас я очень счастлив и очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Ливерпуль».

Это потрясающее чувство, и это моя мечта. Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге и в одном из крупнейших клубов мира. Для меня это сбывшаяся мечта.

Мне не терпится сыграть на «Энфилде» перед болельщиками «Ливерпуля».

Я играю шестёрку и являюсь более оборонительным игроком. Я думаю, что смогу помочь клубу в обороне и буду хорошо организовывать игру в центре. Думаю, это и есть моя работа.

«Ливерпуль» подписал капитана сборной Японии

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17 августа
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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:32
удачи и успехов с легендарным Ливерпулем!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:58
На самом то деле игрок ввдает отличные цифры на своей позиции в Бундеслиге! Да, АПЛ это совсем другая Лига, другие скорости, другой стиль самой команды в которой он будет играть, но он не бездарь....просто не все качественные игроки стоят за сотку €, да и возраст уже не тот, чтобы заламывать за него много,плюс год по контракту. Если заиграет в АПЛ так же,как в Бундеслиге, то красные будут довольны!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:32
Перед приходом в "Штутгарт" он мечом самурая клялся, что мечтает играть в Бундеслиге...
Здесь японским глаголом режет правду-матку, что:
"Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге и в одном из крупнейших клубов мира..."
Чеховский паренёк заехал к "красным" на огонек!)
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:26
С такими трансферами Ливерпуль да же в лигу конференци не попадет
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 16:19
Чтобы вспоминали Фабинью после этого )
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:07
Чтобы показать вместо кого приходит японец - даже номер оставшийся от Фабиньо ему дали :)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:02
Один из хороших игроков в сборной Японии, но подойдёт ли к АПЛ. Кагава и Минамино не заиграли в АПЛ.
Надеюсь Клопп понимает что делает.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:55
Клопп знает, что делает
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:39
Где трансфер марокканца блдь?
labasy
labasy
вчера в 15:24
Надо ещё Павара забрать, правая сторона слабовато будет, и Трента и Салах не любят обороняться
idres
idres
вчера в 15:21
Наконец то Клоппу хоть кого то купили...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:51
Продажи маек Ливерпуля в Японии окупят эти затраты.
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