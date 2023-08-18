«Ливерпуль» подписал капитана сборной Японии

Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Ватару Эндо перешёл в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила около 19 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. Японец будет выступать под номером 3.
Эндо выступал за «Штутгарт» с июля 2020 года (133 игры, 15 голов, 12 ассистов и 18 жёлтых карточек). В прошедшем сезоне японец сыграл 40 матчей, забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.
Вот как прокомментировал свой переход 30-летний игрок:
Сейчас я очень счастлив и очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Ливерпуль».
Это потрясающее чувство, и это моя мечта. Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге и в одном из крупнейших клубов мира. Для меня это сбывшаяся мечта.
Мне не терпится сыграть на «Энфилде» перед болельщиками «Ливерпуля».
Я играю шестёрку и являюсь более оборонительным игроком. Я думаю, что смогу помочь клубу в обороне и буду хорошо организовывать игру в центре. Думаю, это и есть моя работа.