«Жирона» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Примеры чемпионата Испании «Астон Вилла» – «Эвертон», который состоится 20 августа 2023 года

«Жирона»

«Жирондинцы» в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошлого сезона заняли десятое место. Вспомним несколько матчей с участием «бело-красных» за последнее время. Семь матчей к ряду «Жирона» не уступает своим соперникам. Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с «Наполи» (1:1). С разницей в один гол «жирондинцы» взяли верх над «Лацио». Во второй половине встречи забитыми голами отличились украинский полузащитник «бело-красных» Виктор Цыганков и уругвайский нападающий Кристиан Стуани.

На прошлых выходных вничью сыграла «Жирона» с командой «Реал Сосьедад» (1:1).

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в прошлом сезоне чемпионата заняли пятнадцатое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Хетафе». В рамках товарищеского матча «городские» с разницей в один мяч уступили «Гранаде». С большим счётом «тёмно-синие» взяли верх над нидерландским клубом «Витесс». На один гол от соперника команда «Хетафе» ответила четырьмя забитыми голами.

«Нулёвку» раскатали «городские» с «Барселоной» на своём поле в рамках матча 1-го тура Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 2.09

Ничья – 3.15

Победит «Хетафе» – 4.10

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.55

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.41

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три личных матча команд из пяти крайних

В трёх матчах из пяти последних «жирондинцы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «городские» выиграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Обычно на своём поле «жирондинцы» выигрывали у «тёмно-синих». Предстоящая игра, скорее всего, не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Жироны».