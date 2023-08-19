«Жирона» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Примеры чемпионата Испании «Астон Вилла» – «Эвертон», который состоится 20 августа 2023 года
«Жирона»
«Жирондинцы» в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошлого сезона заняли десятое место. Вспомним несколько матчей с участием «бело-красных» за последнее время. Семь матчей к ряду «Жирона» не уступает своим соперникам. Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с «Наполи» (1:1). С разницей в один гол «жирондинцы» взяли верх над «Лацио». Во второй половине встречи забитыми голами отличились украинский полузащитник «бело-красных» Виктор Цыганков и уругвайский нападающий Кристиан Стуани.
На прошлых выходных вничью сыграла «Жирона» с командой «Реал Сосьедад» (1:1).
«Хетафе»
«Тёмно-синие» в прошлом сезоне чемпионата заняли пятнадцатое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Хетафе». В рамках товарищеского матча «городские» с разницей в один мяч уступили «Гранаде». С большим счётом «тёмно-синие» взяли верх над нидерландским клубом «Витесс». На один гол от соперника команда «Хетафе» ответила четырьмя забитыми голами.
«Нулёвку» раскатали «городские» с «Барселоной» на своём поле в рамках матча 1-го тура Ла Лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 2.09
- Ничья – 3.15
- Победит «Хетафе» – 4.10
- Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.60
- Обе забьют — да – 2.29
- Тотал голов больше 1.5 гола – 1.55
- Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.41
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три личных матча команд из пяти крайних
- В трёх матчах из пяти последних «жирондинцы» обыграли своих соперников
- За аналогичный период «городские» выиграли своих оппонентов в двух встречах.
Прогноз
Обычно на своём поле «жирондинцы» выигрывали у «тёмно-синих». Предстоящая игра, скорее всего, не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Жироны».