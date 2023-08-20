Новый старый стадион «Барселоны». Каталонцы покинули «Камп Ноу» и столкнулись с проблемами

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сегодня, 00:10

Игры на Олимпийском стадионе приведут к убыткам.

Это было напряженное лето для Олимпийского стадиона Барселоны. Группа Coldplay продала билеты на четыре концерта на арене возрастом 96 лет. Только в первый день было продано более 200 тысяч билетов. 53 тысячи человек пришли послушать концерт Beyonce. А теперь настало время «Барселоны» занимать центральное место на этом стадионе, временному переезду на который мало кто рад.

Хави еще в прошлом сезоне выражал обеспокоенность по поводу такой необходимости, заявив, что его команде как никогда понадобятся болельщики, а переезд с «Камп Ноу» приведет к утрате ощущения домашних стен, что крайне важно. А ведь даже обладатели абонементов не так охотно отправились за командой с «Камп Ноу» на Олимпийский.

В прошлом сезоне у «Барселоны» было 80 274 обладателя абонементов. Им дали возможность отложить продление на год, пока не завершится реконструкция «Камп Ноу». И очень многие этой возможностью воспользовались, поскольку из 27 тысяч абонементов на Олимпийский было куплено всего 17 552. Для сравнения, «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Ла Лиги, реализовал более 21 тысячи абонементов.

Так что временный переезд «Барселоны» повлечет не только спортивные последствия, но и финансовые. Существенно упадет прибыль от продажи билетов и сопутствующих мероприятий и продаж в дни матчей. В принципе это было ожидаемо, поскольку вместимость Олимпийского стадиона и так примерно в два раза меньше, чем у «Камп Ноу». Но падение будет более значительным, чем можно было бы предположить простым масштабированием.

Богатая история стадиона на горе Монжуик

Работы по сносу некоторых частей «Камп Ноу» начались еще в прошлом году. В конце сезона «Барселона» попрощалась с ареной, которую называла домом с 1957 года, чтобы ускорить процесс реконструкции. Когда все будет закончено, стадион станет ультрасовременным, вместимость превысит 100 тысяч зрителей, а уровень их комфорта вырастет существенно. Но вернуться на «Камп Ноу» «Барселона» сможет примерно в ноябре 2024 года. Да и тогда часть работ еще будет продолжаться, поэтому вместимость временно ограничат до 70 тысяч зрителей.

Олимпийский стадион на горе Монжуик всегда был очевидным временным пристанищем. Он является частью богатой истории Барселоны. Его построили в 1927 году для Международной выставки 1929 года. Также его включали в неудачную заявку на проведение Олимпиады 1936 года, а в 1992 году ему все же довелось принять Олимпиаду, перед которой его модернизировали.

Также на нем состоялось несколько финалов Кубка Испании. Последний провели в 2004 году. Некоторые исторические моменты «Барселоны» связаны с этой ареной. Легенда каталонцев Лионель Месси провел первый из своих 778 матчей за клуб в 2004 году в гостях против «Эспаньола» как раз на этой арене, потому что «попугаи» использовали ее с 1997 по 2009 год. Здесь же дебютировал за «Барселону» Роналдо после перехода из ПСВ в 1996 году. Бразилец забил дважды в матче за Суперкубок Испании с «Атлетико» (5:2). На «Камп Ноу» тогда перестилали поле. Неделю спустя Роналдо оформил там еще один дубль в матче Кубка обладателей кубков с АЕКом.

Несомненно, сейчас Олимпийский стадион выглядит жутко устаревшим. Но в нем есть и некоторые милые особенности. Например, белая башня за главной трибуной, а также обилие зелени в районе, где он расположен. Он окружен парками, откуда открывается панорамный вид на столицу Каталонии. Повсюду – олимпийская история, например, вид на открытый бассейн, который был сохранен для общего использования.

Проблема переезда

И все же даже временное перемещение команды нравится не многим. Это не «Камп Ноу» ни по размеру, ни по статусу, ни по местоположению. То же, что делает Монжуик живописным, также делает его малодоступным по сравнению с основной ареной «Барселоны». Многие предположили, что именно поэтому клуб решил отложить продление сезонных абонементов. Далеко не всех логистически устраивает Олимпийский стадион.

«Барселоне» пришлось потратить 3,3 миллиона евро, чтобы обеспечить дополнительный более-менее удобный транспорт до стадиона в дни матчей. Также инвестированы дополнительные 2,5 миллиона евро в качестве компенсации за вредное влияние, которое может быть оказано на окружающие стадион парки и зеленые насаждения.

От ближайшего обычного транспортного городского узла до Олимпийского стадиона прогулка занимает около 20 минут. В качестве альтернативы «Барселона» предложит автобусы-шаттлы, которые смогут перевозить до 4400 человек в час. Перед матчем это еще нормальный показатель, но он вряд ли устроит после игр, когда все выйдут со стадиона одновременно.

Когда «Барселона» провела на Олимпийском стадионе последний матч с «Тоттенхэмом», его посетили 35 224 человека. Многие воспользовались пешей прогулкой к арене. Но вряд ли люди будут ее предпочитать в дождливую или зимнюю погоду.

К дополнительным расходам «Барселоны» стоит отнести и выплату аренды, которая составит от 15 до 20 миллионов евро. Вместе с тем, вице-президент каталонского клуба Елена Форт заявила, что оценка финансовых потерь от временного пребывания на Монжуике была скорректирована. Первоначально предполагалось, что «Барселона» потеряет 93 миллиона евро, теперь потери оцениваются в 55 миллионов. В тяжелых финансовых условиях клуба такие цифры не обнадеживают, но в долгосрочной перспективе, конечно, от обновления «Камп Ноу» «Барселона» только выиграет. Доход обновленной арены будет достигать 247 миллионов евро в год, посчитали в клубе.

При этом ни один из прогнозов, конечно, не учитывает спортивный эффект от переезда, что очень тяжело ощутить, посчитать, «потрогать». В прошлом сезоне на «Камп Ноу» команда Хави проиграла только один матч чемпионата: «Реалу Сосьедад» (1:2). Причем это случилось через неделю после оформления чемпионства.

Сами стены «Камп Ноу» с его феноменальными болельщиками помогали «Барселоне» побеждать, внушая страх и неуверенность в соперников. Олимпийский стадион не обладает такой магией. И сложно, сказать, каких очков каталонцы не досчитаются в только что начавшемся сезоне из-за этого переезда.