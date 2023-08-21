«Спартак» Трнава – «Днепр-1»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Спартак» Трнава – «Днепр-1», который состоится 23 августа 2023 года

«Спартак» Трнава

«Белые ангелы» в Суперлиге Словакии после трёх матчей нового сезона занимают седьмое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «Спартак» сыграл вничью на выезде с командой «Злате-Моравце». С общим счётом 4:3 по сумме двух игр «белые ангелы» одержали победу над польским «Лехом» в 1/2 квалификации Лиги конференций.

На прошлых выходных команда из Трнавы со счётом 2:0 взяла верх над командой «Подбрезова».

«Днепр-1»

После трёх матчей нового сезона Премьер-лиги чемпионата Украины «жёлто-синие» занимают одиннадцатое место. Предлагаем ознакомиться с недавними поединками «Днепра-1», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «белыми ангелами». Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Минай» (1:1). В 1/2 плей-офф квалификации Лиги Европы с общим счётом 1:4 по сумме двух матчей «жёлто-синие» уступили пражской «Славии».

20 августа в Ужгороде на стадионе «Авангард» со счётом 1:2 «Днепр-1» проиграл команде «Оболонь».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» Трнава – 2.19

Ничья – 3.45

Победит «Днепр-1» – 3.20

Победит «Спартак» Трнава с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «жёлто-синие» уступили своим соперникам

За такой же период «Спартак» проиграл в одной встрече

Четыре матча к ряду «Днепр-1» не забивает больше одного гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.19 на победу «Спартака» Трнава. На своём поле не без труда, но словацкая команда справится с «жёлто-синими». Перед ответной встречей «белые ангелы» сделают необходимый задел.