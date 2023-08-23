«Жальгирис» – «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Жальгирис» – «Ференцварош», который состоится 24 августа 2023 года

«Жальгирис»

«Зелёно-белые» из Вильнюса на данный момент занимают второе место в чемпионате Литвы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Жальгириса». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «зелёно-белые» дома одержали победу над «Хегельманном» в рамках матча 26-го тура Первого дивизиона. В полуфинале квалификации Лиги Европы «Жальгирис» с общим счётом 1:8 проиграл шведскому «Хеккену».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «зелёно-белые» на выезде одержали победу над командой «Дайнава» из Алитуса.

«Ференцварош»

«Зелёные орлы» из Будапешта по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии заняли первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фроди» за последнее время. В первой гостевой игре с мальтийской командой «Хамрун» с разгромным счётом «зелёные орлы» одержали победу в рамках 1/2 квалификации Лиги конференций УЕФА (6:1). В матче 3-го тура Высшей лиги Венгрии «Ференцварош» дома уступил Академии Пушкаша.

17 августа «зелёные орлы» в ответной домашней игре с «Хамруном» одержали победу над оппонентом со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жальгирис» – 3.85

Ничья – 3.50

Победит «Ференцварош» – 1.94

Победит «Ференцварош» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

В двух очных встречах команд победу одержал «Ференцварош»

Два поражения потерпели «зелёно-белые» в пяти крайних матчах

«Ференцварош» из пяти последних поединков уступил в одной встрече.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на победу «Ференцвароша». «Зелёным орлам» уже доводилось выигрывать в гостях у «Жальгириса».