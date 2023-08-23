«Жальгирис» – «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Жальгирис» – «Ференцварош», который состоится 24 августа 2023 года
«Жальгирис»
«Зелёно-белые» из Вильнюса на данный момент занимают второе место в чемпионате Литвы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Жальгириса». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «зелёно-белые» дома одержали победу над «Хегельманном» в рамках матча 26-го тура Первого дивизиона. В полуфинале квалификации Лиги Европы «Жальгирис» с общим счётом 1:8 проиграл шведскому «Хеккену».
На прошлых выходных со счётом 2:0 «зелёно-белые» на выезде одержали победу над командой «Дайнава» из Алитуса.
«Ференцварош»
«Зелёные орлы» из Будапешта по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии заняли первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фроди» за последнее время. В первой гостевой игре с мальтийской командой «Хамрун» с разгромным счётом «зелёные орлы» одержали победу в рамках 1/2 квалификации Лиги конференций УЕФА (6:1). В матче 3-го тура Высшей лиги Венгрии «Ференцварош» дома уступил Академии Пушкаша.
17 августа «зелёные орлы» в ответной домашней игре с «Хамруном» одержали победу над оппонентом со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жальгирис» – 3.85
- Ничья – 3.50
- Победит «Ференцварош» – 1.94
- Победит «Ференцварош» с форой -1.5 – 3.30
- Обе забьют — нет – 1.97
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- В двух очных встречах команд победу одержал «Ференцварош»
- Два поражения потерпели «зелёно-белые» в пяти крайних матчах
- «Ференцварош» из пяти последних поединков уступил в одной встрече.
Прогноз
Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на победу «Ференцвароша». «Зелёным орлам» уже доводилось выигрывать в гостях у «Жальгириса».