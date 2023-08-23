«Норшелланн» – «Партизан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Норшелланн» – «Партизан», который состоится 24 августа 2023 года

«Норшелланн»

После первых пяти туров Суперлиги Дании «дикие тигры» занимают второе место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. В позапрошлом туре чемпионата «Норшелланн», забив пять голов, обыграл в сухую команду «Раннерс» на их поле. В полуфинале квалификации Лиги конференций «дикие тигры» выбили румынскую команду «Стяуа». Ничейным исходом завершилась выездная игра, а на своём поле «красно-жёлтые» одержали победу. Дублем отличился нападающий «тигров» Маркус Ингвартсен.

Со счётом 0:2 «Норшелланн» потерпел поражение от «Силькеборга» в рамках прошлого тура Суперлиги.

«Партизан»

В Суперлиги Сербии «чёрно-белые» на текущий момент находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «партизан» за последнее время. 10 августа «Сабах» из Баку со счётом 2:0 выиграл у сербской команды в рамках первой полуфинальной игры квалификации Лиги конференций УЕФА . В матче 3-го тура чемпионата Сербии с разницей в один мяч «Каток» из Белграда выиграл у команды «Раднички».

17 августа в основное время «Партизан» взял верх над «Сабахом» со счётом 2:0. По сумме двух встреч команды сравнялись в счёте. После серии пенальти победу одержали «партизаны».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норшелланн» – 1.59

Ничья – 4.20

Победит «Партизан» – 5.40

Победит «Норшелланн» с форой -1.5 – 2.51

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух матчах из десяти «дикие тигры» уступили своим соперникам

За аналогичный период «Партизан» проиграл в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В полуфинале квалификации Лиги Европы пять лет назад «Норшелланн» встречался на футбольном поле с «Партизаном». В той встрече со счётом 5:3 по сумме двух матчей «чёрно-белые» из Белграда взяли верх над «дикими тиграми». У датской команды будет возможность взять реванш за поражения пятилетней давности в предстоящей домашней игре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.59 на победу «Норшелланна».