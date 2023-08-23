«Динамо» Киев – «Бешикташ» Стамбул: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Динамо» Киев – «Бешикташ» Стамбул, который состоится 24 августа 2023 года

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» после первых трёх матчей нового сезона Премьер-лиги занимает седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-синих». С минимальным счётом «киевляне» уступили в Салониках «Арису» в рамках первого полуфинального матча квалификации Лиги конференций. Через неделю в ответной игре «Динамо» со счётом 2:1 выиграло у греческой команды. После серии пенальти «бело-синие» вышли в финальную стадию квалификации.

На прошлых выходных со счётом 2:3 «динамовцы» в гостях проиграли «Черноморцу».

«Бешикташ» Стамбул

«Чёрные орлы» по итогам прошлого чемпионата Турции заняли третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» из Стамбула. С минимальным счётом в матче первого тура нового сезона Турецкой Суперлиги «Бешикташ» взял верх над «Карагюмрюком». В 1/2 плей-офф квалификации Лиги конференций «чёрные орлы» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч обыграли «Нефтчи» из Азербайджана.

20 августа ничью раскатали «чёрно-белые» с «Пендикспором» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 3.55

Ничья – 3.50

Победит «Бешикташ» Стамбул – 2.07

Победит «Бешикташ» Стамбул с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Только в одной встрече из пяти крайних личных матчей «динамовцы» уступили «Бешикташу»

Три победы одержали «киевляне» в пяти последних матчах

За тот же период «чёрные орлы» взяли верх над своими оппонентами в четырёх поединках.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей игры не стоит опираться на статистику личных встреч команд. Между собой «киевляне» и «чёрно-белые» играли в 2016 году. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью. «Динамовцы» не смогут взять верх над «чёрными орлами», но и не уступят им. Решающим станет ответный матч в Стамбуле.