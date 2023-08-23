«Динамо» Киев – «Бешикташ» Стамбул: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Динамо» Киев – «Бешикташ» Стамбул, который состоится 24 августа 2023 года
«Динамо» Киев
Киевское «Динамо» после первых трёх матчей нового сезона Премьер-лиги занимает седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-синих». С минимальным счётом «киевляне» уступили в Салониках «Арису» в рамках первого полуфинального матча квалификации Лиги конференций. Через неделю в ответной игре «Динамо» со счётом 2:1 выиграло у греческой команды. После серии пенальти «бело-синие» вышли в финальную стадию квалификации.
На прошлых выходных со счётом 2:3 «динамовцы» в гостях проиграли «Черноморцу».
«Бешикташ» Стамбул
«Чёрные орлы» по итогам прошлого чемпионата Турции заняли третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» из Стамбула. С минимальным счётом в матче первого тура нового сезона Турецкой Суперлиги «Бешикташ» взял верх над «Карагюмрюком». В 1/2 плей-офф квалификации Лиги конференций «чёрные орлы» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч обыграли «Нефтчи» из Азербайджана.
20 августа ничью раскатали «чёрно-белые» с «Пендикспором» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 3.55
- Ничья – 3.50
- Победит «Бешикташ» Стамбул – 2.07
- Победит «Бешикташ» Стамбул с форой -1.5 – 3.60
- Обе забьют — нет – 2.12
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- Только в одной встрече из пяти крайних личных матчей «динамовцы» уступили «Бешикташу»
- Три победы одержали «киевляне» в пяти последних матчах
- За тот же период «чёрные орлы» взяли верх над своими оппонентами в четырёх поединках.
Прогноз
При прогнозировании исхода будущей игры не стоит опираться на статистику личных встреч команд. Между собой «киевляне» и «чёрно-белые» играли в 2016 году. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью. «Динамовцы» не смогут взять верх над «чёрными орлами», но и не уступят им. Решающим станет ответный матч в Стамбуле.